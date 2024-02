En Diputados insistirán en reformar plan Hambre cero

En la reunión en la que se esperan asistan representantes del Ejecutivo (Ministerio de Economía, Educación, Desarrollo Social y Gabinete Civil) y de los gobernadores e intendentes, además de una “batería de preguntas, dudas y vamos también a plantear varios ajustes y modificaciones” en base a un proyecto sobre el tema que ya habían presentado a finales del año pasado adelantó el diputado Hugo Meza (ANR, bancada B - Oficialista).

“Vamos a pedir una consideración sobre los dos proyectos de leyes para poder sacar un consenso si se puede”, dijo Meza, mencionado un proyecto de modificación de la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) alternativo que habían presentado en diciembre pasado, antes de que el Ejecutivo diera a conocer su plan denominado “Hambre Cero”.

El proyecto del Ejecutivo, que quita totalmente la potestad a intendentes y algunos gobernadores de gestionar los recursos para almuerzo escolar, así como deja sin fuente de financiamiento definido otros programas como Arancel Cero (gratuidad en Universidades Públicas) y proyectos locales financiados con royalties.

Según Meza, lo que ellos plantean es 28% que establece actualmente la Ley de Fonacide a ser destinados al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura y direccionarlo al programa de alimentación, sin tocar los otros programas.

“Cambiando el criterio de distribución, con la misma plata y haciendo un sacrificio del Tesoro del 28%, con eso está prácticamente triplicado la cantidad de almuerzo escolar y administrado otra vez por gobernadores e intendentes, y no se perjudican los fondos del programa del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI)”, planteó sobre la alternativa que sugieren.

Contradicciones y dudas

“Hay muchas contradicciones en el discurso del gobierno. Primero te dicen que están asegurados los fondos, luego te dicen que depende de las recaudaciones y no podemos nosotros no atar a una Ley. Lo que no está en el presupuesto general de la Nación no existe”, acotó Meza sobre una de las principales dudas en torno al proyecto del Ejecutivo.

A modo de ejemplo, mencionó que hay que definir de donde sacar US$ 40 millones para calzar el Fondo de Salud y otros US$ 20 millones para cubrir el Arancel Cero, teniendo en cuenta que el Ejecutivo había dicho durante el estudio del Presupuesto de Gasto 2024, que este estaba “atado con alambre” y sin margen para conseguir más dinero.