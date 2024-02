Preparada para concursar en la “NASA”: así defiende Líder Amarilla contrato de su hermana

Neyde Amarilla, odontóloga contratada con un salario de G. 12 millones como asesora en la Cámara de Senadores por su hermano, el senador Líder Amarilla, cuenta con tres títulos universitarios y está “preparada para concursar con la gente de la NASA”, según afirmó el legislador cuando se le consultó por qué si su hermana está tan preparada, no ingresó por concurso.

“Porque acá no se concursó todavía, se va a concursar, cuando se concurse ella va a estar preparada para concursar con la gente de la NASA. Acá quiere trabajar. ¿Cuál es su impedimento? Tres títulos universitarios son suficientes. Su título de grado es de odontología. Estudió maestría, tiene investigación docente, es catedrática de la universidad de hace 15 años, creo que suficiente mérito para ganar un salario”, respondió.

Lea más: Iniciativa “Chau Nepotismo” ya alcanzó el mínimo requerido de firmas

Dijo que su hermana ingresó como cargo de confianza, por recomendación suya, y que los responsables de las contrataciones son los ordenadores de gastos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Propuestas de ley antinepotismo

Líder Amarilla es uno de los legisladores que presentó una propuesta de ley antinepotismo. Habló de la misma y dijo que contempla que los parlamentarios puedan contratar hasta tres personas por cada periodo, y que los contratos duren el periodo que los legisladores duren en el cargo.

“Voy a proponer que se contrate hasta tres asesores por cada parlamentario el tiempo que dure. -¿No importa si son sus parientes? - No importa, con tal de que reúna la capacidad y goce de la confianza de la persona. Actualmente, la ley dice que nosotros no somos responsables en este momento, si podemos sugerir, podemos proponer, que yo le propuse a mi hermana, claramente le propuse, como todo el mundo le propone, porque es mi persona de confianza y reúne los requisitos fundamentales que están establecidos en la Constitución Nacional, que es la idoneidad, o si no porque estudió 20 años en la facultad y ¿no va a tener posibilidad?”, dijo

Dijo que cree que todos los paraguayos no pueden tener ningún tipo de marginación, más si reúnen los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución Nacional, que son la idoneidad y la capacidad.