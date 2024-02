Piden a los parlamentarios incluir proyecto ciudadano en el debate

Soledad Núñez explicó que junto a Robert Cano fueron al Congreso Nacional para comunicar sobre la iniciativa popular “Chau nepotismo” y solicitar la apertura al debate. Explicó que incluso le escribió al senador Basilio “Bachi” Núñez indicándole que el proyecto no es una lucha de poder, sino un sentir ciudadano que ya está cansado de los abusos de un sector político.

“Le escribí a Bachi, le dije que no es una lucha de poder. Le dije vamos a debatir, pero él me contestó que el proyecto es incostitucional. No sé en que parte, por que tiene la legitimidad de 50 mil firmas de las personas que están cansadas de los abusos”, dijo Soledad Núñez.

Indicó que en la calle se siente el rechazo ciudadano, el clamor popular es que los pocos recursos deben ser invertidos en infraestructuras, en medicamentos y no para pagar a los hijos del poder.

Agregó que lo que provocó el hartazgo de la ciudadanía es la soberbia y la altanería de los contratados, de seguir en sus cargos de mostrar que nada les iba a pasar y que tienen total impunidad.

Soledad Núñez manifestó que a más de escribirle a Basilio Ñúñez también fue hasta la oficina del senador Silvio “Beto” Ovelar, pero éste no lo atendió, se excusó diciendo que estaba muy ocupado. Sin embargo, igualmente le entregaron el proyecto a la secretaria.

La campaña “Chau nepotismo” ya llegó el pasado miércoles a su mínimo requerido para ser presentado al Congreso como una iniciativa popular. El proyecto busca cerrar las puertas al nepotismo directo e indirecto, propone hasta cinco años de prisión para quienes la lleven a cabo. Entre los proponentes a más de Soledad Núñez están también Raúl Ayala, Adolf Sauer, Estefanía Careaga, Robert Cano, María Esther Roa, Maximiliano Urbieta.

Los interesados en firmar el documento de manera electrónica tienen tiempo hasta las 23:00 para ingresar a la página de la Justicia Electoral.