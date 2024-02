Kattya González afirma que los que se opusieron a su expulsión fueron presionados “con el sello de la mafia”

Tras ser expulsada esta semana y luego de dos días de protestas ciudadanas, la exsenadora del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, destacó sobre todo el apoyo de todos sus colegas de la oposición. Además, resaltó “la resistencia interna” de los parlamentarios colorados que se abstuvieron de votar.

“Han recibido todo tipo de presiones, me arriesgo a decir que por la coyuntura y en el momento se enfocaron en ellos para tratar de doblegarlos hasta el último momento, con el sello de la mafia, extorsiones que llegaron a puntos que resultan increíbles, por eso ese bloque colorado merece una consideración especial en este análisis”, expresó en ABC TV.

Agregó que recibió muchas muestra de solidaridad durante todo este proceso de esta medida de fuerza, sobre todo de parte de los adolescentes y jóvenes. “La imagen imborrable que yo me llevo es cuando yo salgo de mi espacio y las limpiadoras y los limpiadores del Congreso hacen un cordón”, destacó entre lágrimas.

Sobre las causales que se montaron para expulsarla, mencionó que ya expuso de manera extensa su versión de las acusaciones cartistas y el video está en sus redes sociales. “No existe uso indebido de influencias fehacientemente comprobado, yo no soy perfecta, pero no soy corrupta, puedo equivocarme y me equivoco muchísimas veces, pero jamás (seré corrupta)”, expresó y lamentó que hayan utilizado a los trabajadores de su equipo para formar los causales.

“A ellos les asusta gente que trabaja, gente capaz, que articula y hace audiencias públicas para escuchar a la gente, y eso estábamos haciendo”, señaló.

Ahora van por la Constitución

En otro momento, la exparlamentaria manifestó que ella más allá de su juicio político, lo más importante es hablar de qué significa ese hecho dentro del plan que está siendo articulado por el cartismo. “Yo soy una pieza más nomás, ahora vienen por la Constitución Nacional y van a presentar una cuestión accesoria, que es el tema del impuesto inmobiliario, pero a partir de ahí se van a ir articulando otros golpes autoritarios a la democracia”, advirtió.

Pidió a todos los ciudadanos que resistan a este proyecto, pues todos los ciudadanos están expuestos. “Si dejamos que esto avance, pueden venir a tomar este diario, como ya ocurrió; pueden venir a clausurar este micrófono, como ya ocurrió; pueden matar periodistas, políticos, docentes, a todo aquel que moleste”, manifestó y esta situación debe servir para que la sociedad se una para una causa común.

Contó que actualmente está enfrentando tres procesos penales, que fueron abiertos en los últimos seis meses. Por ello, señaló que la Fiscalía está siendo “la herramienta y el brazo ejecutor” del plan autoritario.

Finalmente, señaló que ahora el protagonismo es el de la sociedad paraguaya, que está poco a poco expresando su postura en contra del atropello a la Constitución Nacional. “El 2028 nos debe encontrar unidos, no solamente a la oposición, sino a la alternativa política. A nosotros nos tienen que reunir ideas de ese Paraguay que queremos”, expresó.