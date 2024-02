Gobierno pedirá al Senado acuerdo para 16 embajadores

El Gobierno de Santiago Peña tiene pendiente la designación de nuevos embajadores en el servicio exterior. El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, refirió el viernes que la cartera estatal está en pleno proceso de envío de solicitud de plácet (benepláctito) a los distintos gobiernos donde se tienen embajadas vacantes (16 en total).

“Recibimos ya de varios países los beneplácitos. En marzo (desde el lunes 4 de marzo), cuando se reanude la actividad parlamentaria, pediré una reunión a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores para presentar las propuestas de los candidatos”, manifestó Ramírez, en Mburuvuicha Róga.

El Senado evaluará a los candidatos propuestos por el Ejecutivo para dar o no el acuerdo constitucional de rigor.

Días atrás, el Gobierno argentino de Javier Milei dio el plácet a la diplomática de carrera Helena Felip Salazar, como candidata a embajadora en la República Argentina. La sede diplomática en Buenos Aires está con cargo vacante desde marzo del 2021, cuando fue destituido Julio César Vera Cáceres, actual titular de Puertos en el gobierno de Santiago Peña.

También, el Ejecutivo solicitó el acuerdo al Senado para embajador concurrente en Venezuela. Se trata del diplomático de carrera Enrique Jara Ocampos, actual jefe diplomático en la Embajada en Panamá. Jara Ocampos ya ejerció el cargo de embajador en Caracas, Venezuela (2013-2017), durante el gobierno de Horacio Cartes.

Sedes diplomáticas vacantes

Actualmente, las sedes diplomáticas de Paraguay sin embajador, son: Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, Costa Rica, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Catar, Corea del Sur, Rusia, Organización de las Naciones Unidas (Nueva York); Organización de los Estados Americanos (OEA); Australia y Egipto.

Para el Gobierno, dar por terminadas las funciones de un embajador que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior, cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199), si es casado; y US$ 18.398 (dos salarios de US$ 6.133), si es soltero, de acuerdo a datos oficiales.