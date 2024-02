US$ 441.552 costarán las vacancias en embajadas

Actualmente, las sedes diplomáticas de Paraguay sin embajador, son: Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, entre otras, representaciones en el servicio exterior. (ver infografía).

El Gobierno de Santiago Peña anunció que remitirá al Senado, desde la próxima semana, los pedidos de acuerdos constitucionales para embajadores en sedes vacantes.

Pero, dar por terminadas las funciones de un embajador que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199), si es casado; y US$ 18.398 (dos salarios de US$ 9.199), si es soltero, de acuerdo a datos oficiales. Es decir, costará US$ 441.552 nombrar las 16 vacancias.

Días atrás, el Gobierno argentino de Javier Milei dio e plácet a la diplomática de carrera Helena Felip Salazar, como candidata a embajadora en Argentina.

La sede diplomática en Buenos Aires está con cargo vacante desde marzo del 2021, cuando fue destituido Julio César Vera Cáceres, actual titular de Puertos en el gobierno de Peña.

También, el Ejecutivo solicitó el acuerdo al Senado para embajador concurrente en Venezuela. Se trata del diplomático de carrera Enrique Jara Ocampos, actual jefe diplomático en la Embajada en Panamá. Jara Ocampos ya ejerció el cargo de embajador en Venezuela (2013-2017), durante el gobierno de Horacio Cartes. El Gobierno reabrirá la Embajada en Caracas tras una ruptura de relaciones de más de cinco años.

En el gestión de Peña solo se remitió, hasta ahora, al Senado para el acuerdo el nombre del embajador en Israel, Alejandro Rubín. El diplomático paraguayo ya presentó sus credenciales ante el gobierno de Benjamín Netanyahu. El Gobierno está en proceso de trasladar la sede en Tel Aviv a Jerusalén. En mayo de 2018, el entonces presidente Cartes inauguró la sede de la Embajada en Jerusalén. Luego, en septiembre de 2018, el entonces presidente Mario Abdo revocó esa decisión, hecho que causó un roce diplomático.

Cierre de sedes

Ramírez Lezcano informó que hay embajadas y consulados que cerraran sus puertas. Se mencionan las redes en Suiza y Canadá; y los consulados de Neuquén, Córdoba y Villamontes.