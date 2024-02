Caso Kattya González: oposición planteará revertir la pérdida de investidura mientras cartistas anuncian que no se presentarán

En una conferencia de prensa, Basilio “Bachi” Núñez, acompañado de “Nano” Galaverna y Natalicio Chase del bloque cartista en Cámara Alta, anunciaron que no participarán de la sesión extraordinaria donde se tratará el caso de Kattya González, quien fue expulsada del Senado por iniciativa de la mencionada bancada colorada.

“A mí no me sorprende que lo quieran variar. Se llaman Frente Democrático y se reúnen con el anarquista Payo Cubas. Nosotros no vamos a participar”, anunció.

Tras una reunión llevada a cabo en la bancada HC del Senado, sus miembros decidieron no presentarse mañana en la sesión extraordinaria, argumentando que se busca tratar “un hecho que ya fue juzgado”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mañana no vamos a estar para que no tenga el quorum respectivo. Somos 14 senadores a partir de hoy”, refirió.

Lea más: Kattya González dice que le harían un favor al Presidente al restituirla en el Senado

Indicó que se trata de una especie de persecución a cuatro senadores del Partido Liberal que denunciaron hechos de corrupción de una parlamentaria.

Norma Aquino podría oficializar su unión al cartismo

Al ser consultado sobre la situación de la senadora Norma Aquino, autodenominada Yamy Nal, dijo que no se descarta que se le solicite su ingreso oficial a la bancada.

“Ella estuvo afiliada al Partido Colorado, por lo que no se puede descartar que en algún momento le pidamos que se una nuevamente”, manifestó.