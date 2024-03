Aseguran que no recibieron aumento salarial

Liza Jara, fue quien llamó a ABC y dijo que no recibieron tal remuneración. “Nosotros no tenemos ese aumento como ustedes están pintando, nosotros lo que tenemos, como dice en nuestro contrato colectivo, es un aguinaldo más al año, que es lo que suma, y no fue aumento”, resaltó.

Agregó que dicho beneficio fue para 27.000 funcionarios y no solamente la sección de Tasaciones y Documentaciones Inmobiliarias de la previsional.

Pidió insistir con el departamento de Recursos Humanos del IPS, para tener más detalles sobre ese desembolso. Tratamos una vez más de tener la versión del departamento de RR.HH., pero alegaron que están de reunión y luego ya no tuvimos retorno.

Otra de las que también reclamaron sobre el monto que figura en el MEF es Mirta Carolina Jara Alemán, quien también mencionó que no fue beneficiada con dicho pago. No quiso dar detalles sobre el monto que cobró en enero y pidió que se hable con la gente de Recursos Humanos.

Insistió en saber quiénes fueron su compañeros que denunciaron este supuesto pago en enero y adelantó que accionarán judicialmente para tener los nombres de estas personas.

De acuerdo con la planilla del MEF, que es un portal oficial del Gobierno, el desembolso fue de un salario extra, que no aparece como aguinaldo sino en concepto de asignación complementaria.