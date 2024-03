Bachi Núñez ignora compromiso entre Santiago Peña y disidencia colorada

El senador Basilio “Bachi” Núñez volvió a restar importancia al compromiso que tanto el presidente Santiago Peña como el vicepresidente Pedro Alliana habían sellado con la disidencia colorada para que, a partir del 1 de julio próximo, la titularidad del Congreso recaiga en un disidente.

Núñez dijo que él no formó parte de la reunión que se dio entre Peña y Alliana y la disidencia colorada “pero la presidencia del Senado se va a elegir entre los senadores y se va a ir el que tenga más votos, como siempre fue y yo recuerdo el compromiso de Mario Abdo Benítez para que Pedro Alliana sea presidente (de Diputados) y no se cumplió; le llevaron a Miguel Cuevas. Entonces, no nos apresuremos, yo estoy bastante contento donde estoy, voy a ser legislador siempre”, dijo Núñez.

Lea más: Disidencia colorada apela en Senado a que se cumpla compromiso de Peña y en Diputados se consumaría “traición” y rekutu de HC

Negó que esté operando para plantear una sesión preparatoria y dijo que él es quien pide a sus colegas no apresurarse. Afirmó que hay una agenda más importante que tratar como la ley del agente penitenciario, la ley “hambre cero” en las escuelas, que aún está pendiente de tratamiento en Diputados y el proyecto de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, norma de la que dijo debe aprobarse en menos de 15 días (se tratará en sesión extra el 19 de marzo).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que hay apertura con las lideresas de las bancadas disidentes Lilian Samaniego y Blanca Ovelar para conformar un bloque colorado y trabajar en una agenda legislativa sobre proyectos de ley que son de interés del Poder Ejecutivo. Aclaró que no será la unificación de las bancadas, ya que las mismas mantendrán su independencia.

No hay unidad de bancadas en ANR en Senado, afirma Samaniego

La senadora Samaniego, lideresa de una de las bancadas independientes de la ANR, dijo que no hay unificación de las bancadas y que los temas que se acuerdan en el marco de la convención con la mesa directiva, van por cuerdas separadas. Dijo que ella lo llama “mesa de trabajo”.

Lea más: Santiago Peña pacta con senadores que expulsaron a Kattya González

El miércoles pasado, el presidente Peña y el vicepresidente se reunieron con 23 senadores cartistas y sus aliados, incluyendo a los cuatro expulsados del PLRA para priorizar el tratamiento de los proyectos del Ejecutivo.