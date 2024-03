Riera sobre reelección: “Eso nunca estuvo ni va a estar en la agenda de la Convención colorada”

El tema de la reelección no forma parte de la agenda de la Convención colorada, y nunca estuvo, aseguró el ministro del Interior, Enrique Riera. Recordó que son más de 500 convencionales, por lo que tampoco descarta que alguien quiera plantear y reiteró que ni siquiera se encuentra en el orden del día.

“Este es un tema que se instaló, probablemente, por algunos temores razonables, pero en mi opinión, tenemos que aprovechar estos tres años de veda electoral, que en este tiempo no se elija a nadie, para trabajar juntos”, manifestó.

También indicó que si la democracia no da resultados, no resuelve la pobreza, la inseguridad -“que es mi tarea más difícil”-, no existe futuro para el Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Convención Colorada, EN VIVO: la ANR reúne a sus miembros en la Junta de Gobierno

“Quizás esta sea una buena oportunidad para que hagamos una tregua, bajar dos cambios, bajar el nivel de confrontación y ver la forma de trabajar juntos”, analizó.

Riera no apoya la reelección

Al ser consultado si apoyaría una reelección, Riera manifestó que no está de acuerdo. “Quizás sea por mi pasado mopoquista (Movimiento Popular Colorado – Mopoco – luchaba contra el régimen stronista)”, refirió.

“Creo que cinco años es una buena cantidad para hacer una buena gestión y luego que le toque la posta a otro. Yo prefiero la alternancia, siempre”, sostuvo.