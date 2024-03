Convención Colorada, EN VIVO: la ANR reúne a sus miembros en la Junta de Gobierno

Bajo el liderazgo de Horacio Cartes, expresidente de la República, se desarrolla la Convención Ordinaria de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Seguí minuto a minuto la sesión en la Junta de Gobierno.

08:32 Norma Aquino llegó con su remera roja

La senadora Norma Aquino, ex Cruzada Nacional, llegó a la Junta de Gobierno y aseguró que fue “invitada”. “Se presenta una oportunidad de hacer mejor las cosas”; dijo.

08:30 Impiden ingreso de convencional de Itapúa

Carlos Alfonzo, convencional del Movimiento Fuerza Republicana de la zona de Itapuá, denunció que no lo dejaron ingresar a la convención. “Vengo a acreditar mi certificación como convencional titular y no me dejaron ingresar. Tampoco me dieron explicaciones del porqué Itapúa no puede estar”, señaló.

08:20 Ni reelección, ni expulsión de Abdo en el orden del día

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, aseguró que ni la reelección presidencial ni la expulsión de Mario Abdo Benítez se tratarán en la convención porque no están en el orden del día.

08:15 Enrique Riera llegó a la convención

“No vamos a utilizar las instituciones para perseguir a nadie” dijo Enrique Riera, ministro del Interior, consultado sobre la posible expulsión de Mario Abdo Benítez.

08:00 Aguardan inicio de la convención: llegó Santiago Peña

Convencionales de la capital y de otros puntos del país aguardan el inicio de la convención. Llegaron a la Junta Departamental el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, el senador “Bachi” Núñez, y otras autoridades nacionales pertenecientes al partido. También está presente el presidente de la República, Santiago Peña.

07:00 Convencionales llegan a la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado

Convencionales de diversos puntos del país llegaron hasta la Junta de Gobierno para participar de la Convención Colorada.