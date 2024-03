De estafa electoral tildan a los senadores que fueron al cartismo

El diputado Rubén Rubin, vicepresidente del Partido Hagamos, indicó que respeta la decisión de Patrick Kemper, pero que él maneja otra línea política.

“Me candidaté en su momento porque no me sentía representado por la clase política en general y por los partidos tradicionales en particular. Respeto la decisión del senador Kemper, pero yo manejo otra línea. Los partidos tradicionales no me representan”, escribió en su cuenta de X el diputado.

La exsenadora Kattya González fue más tajante y aseguró que Kemper no tuvo empacho para pisar el pacto ético que se firmó dentro de la Alianza Encuentro Nacional. Agregó que el cartismo tiene un plan y viene por todos hasta hacer desaparecer el tercer espacio.

“Con la intención de evitar el transfuguismo político y comprometernos a un marco ético en cuanto al rol que iban a cumplir los legisladores que ingresaban por la Alianza Encuentro Nacional, se firmó un pacto ético que obviamente el senador PK no tuvo empacho en pisar para prestarse a cumplir su papel de saldo en oferta para el cartismo”, escribió la exsenadora González.

“Esta situación no cambia nada: la prioridad es seguir articulando el bloque democrático y continuar sellando alianzas con la gente que cree en la democracia como sistema de gobierno. Seguirán insistiendo con la desaparición del tercer espacio comprando saldo de actores políticos en oferta. Lo dijimos: Vienen por todos y tienen un plan. Es la ciudadanía decente la que debe decir qué quiere para el Paraguay”, dijo González.

Por su lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que el pedido del senador Kemper de reincorporarse al Partido Colorado y aceptado el sábado último durante la convención fue una gran desilusión. Agregó que la fuga de los legisladores del bloque opositor afecta la credibilidad de los políticos que se candidatan por la oposición, obtienen los votos y luego se pasan al oficialismo ni bien se instalan en sus cargos.

Asimismo, la exsenadora Desirée Masi (PDP) indicó que el transfuguismo es una estafa electoral. “Son libres, pueden irse todos, pero es una estafa electoral”, sentenció.