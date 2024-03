Kattya González habla de espionaje del Gobierno de Peña

La exsenadora Kattya González (PEN) Afirmó que intervienen llamadas, buscando por lo menos, dos veces por semana, reemplazar las redes sociales o ingresar a cuentas de WhatsApp de los elegidos como blanco político. “Eso está pasando en Paraguay. No es ciencia ficción”, afirmó González ayer en un conversatorio en línea denominado: “A New Threat to Women in Politics: Online Gender-Based Violence”.

Fue consultada sobre su visión en cómo las nuevas tecnologías, el software espía o la IA generativa, impactan en la situación actual. La exsenadora respondió sobre la manera en la que “grupos políticos actualmente se están sirviendo de estos métodos de espionaje, sin ningún tipo de control, para violentar un bien tan preciado como lo es el derecho a la intimidad”, enfatizó.

Asimismo, dijo que “en Paraguay, nos acercamos hacia un modelo que podemos calificar como una dictadura blanda; es decir, estamos insertos dentro de un conocido lema que reza ‘Todo en el Estado, nada contra del Estado, nada fuera del Estado’”.

Dijo que “Paraguay se encuentra en un proceso que toda la comunidad internacional debe poner su atención: no es casualidad y debe mirarse con mucha preocupación los nuevos vientos autoritarios que están inficionando a nuestras democracias”, afirmó en el evento organizado por The Wilson Center, una organización autorizada por el Congreso de EE.UU.