Santiago Peña no le puede culpar de todo a Mario Abdo, afirman

“Yo creo que el Presidente de la República (Santiago Peña), para no contradecirle, no tuvo todos los elementos. No miró los antecedentes de los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez o no le arrimaron sus asesores”, sostuvo el legislador.

Acotó que los resultados son visibles y auditables y espera “que este Gobierno supere esos números en incautaciones de cocaína, en destrucción de plantaciones de marihuana o grandes operativos”.

Si bien dijo no creer que hubo mala intención de parte de Peña, espera que no haya sido una excusa porque “ya se le está terminado el tiempo de tirar toda la responsabilidad al gobierno anterior o usar un simple discurso electoralista a destiempo, porque no es momento de tirar el fardo a los adversarios internos del partido, sino asumir nuestra responsabilidad”.