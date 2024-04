Junta departamental votó contra de solicitud de informe a la fiscalía sobre caso de abuso sexual en niños que involucra a un edil

Posterior a un caldeado debate el lunes en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Itapúa, el cuerpo colegiado decidió por mayoría no incluir una minuta presentada por cuatro concejales, que proponía un pedido de informe al Ministerio Público sobre un caso de presunto abuso sexual en niños que involucra a un miembro de la junta.

La minuta fue remitida la semana anterior por los ediles Josías Escobar (ANR), Dennis Fraulob (ANR), Pamela González (ANR) y Diego Cabral (ANR). La presidenta de la junta, Myrian Velázquez (ANR) decidió no incluir dentro del orden del día, por lo que fue planteado nuevamente que se agregue en el orden del día, durante la sesión.

Velázquez expresó en el pleno que tomó la determinación de no considerar la minuta porque “nosotros no somos parte el poder judicial”, expresó e indicó que cada institución debe abocarse a realizar su trabajo. Además, sostuvo que la intención es evitar la filtración de datos que puedan contribuir a la identificación de la presunta víctima.

Por su parte, los ediles que propusieron la minuta, afirmaron que les preocupa que no existan datos precisos de que pasó con una causa tan grave que involucra a un colega, que tiene fecha de denuncia en el 2022 y hasta ahora no saben si existe avances investigativos. Los concejales expusieron que no quieren avalar con impunidad casos de violencia sumamente graves y el espíritu del pedido es acceder al avance investigativo por parte del Ministerio Público.

Por su parte, la concejal Pamela González afirmó que de haber un pedido de informe al Ministerio Público, no significa que la institución acceda a responder la solicitud.

Ministerio de la niñez solícita informe

El ministro de la niñez, Walter Gutiérrez, remitió a la circunscripción judicial a cargo del Fiscal Adjunto Augusto Salas, un pedido de informe sobre el caso que yace en la unidad 7 a cargo de la agente fiscal Raquel Bordón.

El pedido lo habría realizado el pasado miércoles 10 de abril, un día después de haber realizado actividades en el departamento de Itapúa. La solicitud fue remitida al Fiscal General del Estado, según indicó el encargado regional del Ministerio Público.

Los votos por la inclusión de la minuta que pedía el informe fueron en positivo 9: Diego Cabral (ANR); Pamela González (ANR); Josías Escobar (ANR); Dennis Fraulob (ANR); Marcelino Galeano (ANR); Silvio Piris (ANR); Jorge Dávalos (ANR); Canuto Insfran (ANR) y Oscar Flecha (CN). En negativo 10: Myrian Velázquez (ANR); Lucy Larssen (ANR); Mirta Gamón (Alianza); Geraldine Gómez (Concertación); Blanca Maldonado (Concertación); Cecilia Báez (Concertación); Abilino Benítez (CN); Diosnel Carísimo (Concertación); Mirian Román (Concertación). Ausentes: Paul Giles (ANR) y Ariel Selent (ANR).