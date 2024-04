Decisión legislativa no es justiciable, afirman

La respuesta del senador surgió luego de que un grupo de abogados presentara una denuncia penal contra 23 senadores que votaron por la restitución de los fueros de tres senadores: Erico Galeano (ANR, HC), Hernán Rivas (ANR, HC) y Rafael Filizzola (PDP). El pasado miércoles dejaron sin efecto la polémica resolución.

El senador aclaró que no participó de la votación en la que se restituyeron los fueros parlamentarios, pero que debe ser coherente con lo que piensa. “Las decisiones legislativas no son justiciables, no existe una tipificación ni una configuración en el Código Penal para de esa manera dejar otro tipo de conflicto cuando hablamos de la coacción del Senado a otro poder del Estado, tampoco podemos poner en funcionamiento la maquinaria jurisdiccional para coaccionar también una decisión legislativa, ojo con eso”, dijo el legislador.

Varela afirmó que particularmente no está de acuerdo con un procedimiento del Ministerio Público para ese tipo de imputaciones, expresó el miércoles durante la sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asesor sostiene que no existió la frustración

El asesor jurídico de la Cámara de Senadores, Miguel Brítez, aseguró que con la restitución de los fueros a tres senadores no existió una frustracción a la causa de los senadores Erico Galeano (ANR, HC), imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal; Hernán Rivas (ANR, HC), procesado por supuesto título falso y Rafael Filizzola (PDP), procesado por supuesto daño patrimonial.

“No hubo frustración en la persecución penal y para ello debe existir un hecho específico. Luego de dejar sin efecto la resolución que restituía los fueros, no existió una frustración a algún acto procesal penal. En consecuencia, no existe el hecho punible de la frustración”, dijo el asesor jurídico de la Cámara de Senadores.

Lea más: Abogados denuncian a senadores que restituyeron fueros parlamentarios

El 4 de abril pasado un grupo de senadores cartistas y sus aliados votaron por restituir los fueros a los tres senadores en venganza porque el Bloque Democrático y varios senadores colorados disidentes se oponen a retirar los fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El pasado miércoles, el cartismo reculó en su intención de mantener con fueros a dos de los tres senadores cuestionados, Galeano y Rivas, y decidieron derogar la resolución en la cual devolvían los fueros a los parlamentarios.

Senado comunicó reculada

El jueves, la Cámara de Senadores comunicó a los jueces de las causas que analizan el caso de los tres senadores: Miguel Ángel Palacios, Osmar Legal Troche y Yoan Paul López que el pleno derogó la resolución de restitución de fueros para que continúen los procesos.

El Senado remitió la Resolución N° 522 “por la cual se derogan los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 502 dictada por el Senado, en fecha 4 de abril de 2024, y restablece la vigencia de las resoluciones N° 48, 433 y 313 de la Cámara Alta.