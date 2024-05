Espínola pide a Peña que baje línea contra censura

“Me opuse y me seguiré oponiendo a posiciones políticas y declaraciones personales ante abusos a quienes representen el ejercicio continuo de la libertad de expresión, me posiciono en favor de aquellos quienes también son responsables de mantener la llama viva de la Democracia en el Paraguay. Esta tiene que ser una prioridad para el poder Ejecutivo, pero no de boca para afuera, sino en un amplio debate al interior de sus mayorías”, dijo Espínola.

El diputado colorado disidente refirió que cree posible hablar con los “colegas más sensatos de la bancada oficialista, con los cuales muchos de ellos mantengo una diálogo franco”, a fin de evitar se concrete un eventual atropello a la libertad de expresión, derecho consagrado en la Carta Magna y tratados internacionales.

“El art. 26 de la Constitución es muy claro: De acuerdo con nuestra Ley Fundamental, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la difusión del pensamiento y de la opinión, debe poder ejercerse sin censura previa y sin que ley alguna las imposibilite o las restrinja, es decir, se excluye la posibilidad del dictamiento de una ‘ley de prensa’”, destacó.

Finalmente recordó que como políticos están obligados a rendir cuentas sobre temas que atañen a temas de interés público y por ello “es necesario marcar posiciones muy claras con respecto a la libertad de expresión sin restricciones”.