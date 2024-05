Intendente de Saltos del Guairá anuncia posible renuncia al partido Colorado

El intendente Héctor Morán dijo que analiza su posible salida de la ANR porque una correligionaria suya que está en el primer anillo de poder en el país, la diputada Cristina Villalba, alias la Madrina del Norte, usa su influencia en todos los estamentos para perjudicarle.

“De qué me sirve ser el intendente más votado de la historia de Saltos del Guairá, con más de 7.000 votos; de qué me sirve ser miembro titular de la Junta de Gobierno, ser presidente de la seccional y tener un correligionario que me quiere matar, literal”, señaló.

Dijo que viene analizando la posible renuncia a la ANR con sus asesores y su familia, quienes les aconsejan que salga, porque se le persigue a pesar sus años de militancia y su empeño por conquistar votos para su partido en cada elección.

Aseguró que viene trabajando desde hace años y que ya fueron electos tres presidentes colorados donde él colaboró con su voto, con su gente, su estructura. “Y hoy me están pagando así en una ciudad que siempre estuvo con el partido colorado y en la línea de Honor Colorado”, lamentó.

Morán fue denunciado por cuatro concejales ante la fiscalía general del Estado en febrero de este año y el pasado 2 de mayo los fiscales Oscar Paredes y Ramón Ferreira allanaron el local municipal de donde extrajeron gran cantidad de documentos que fueron remitidos al laboratorio forense del Ministerio Público. Los concejales denunciantes lo acusan de un presunto desvío de G. 15.000 millones.

Sin plata

El intendente Héctor Morán responsabiliza igualmente a la Madrina del Norte de propiciar la pérdida de la Ley de Resarcimiento con que contaba el municipio de Saltos del Guairá. Con la desaparición de dicha normativa (Ley 5404715) el municipio deja de percibir cerca de G. 40.000 millones al año, que era destinado a la construcción de infraestructura turística, salud y educación. La Ley de Resarcimiento por la desaparición de los Saltos del Guairá o 7 Caídas fue adsorbida por la Ley de Hambre Cero.

Morán manifestó incluso que teme por su vida y que mucha gente de su entorno le advierte que tome cuidado. Recordó que su padre, Marcial Morán, presidente de la seccional, fue asesinado en el año 2011 y que en el aquel tiempo mucha gente comentó que “la Madrina del Mal” podría estar por detrás. Aseguró que ese entonces él se negaba rotundamente a creer que eso sea posible, pero que actualmente ya no sabe si tiene tantas dudas.