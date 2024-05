“Es una causa eminentemente política”, afirma Cecilia Pérez sobre demanda contra Marito

- La llamaron de una organización internacional anticorrupción. ¿De qué se trata? ¿Qué funciones desempeña?

- Es el Comité Permanente Anticorrupción e Integridad Financiera en el Deporte que trabaja en esquemas de integridad en el deporte contra el avance del crimen organizado y el lavado de dinero en el deporte. Ahora se creó el Capítulo América Latina de la asociación que presido. La sede regional está en São Paulo y la base en Lisboa. Lo que se pretende en el fondo es evitar que el deporte se use como una máquina de lavar dinero, que sea un ejemplo de transparencia...

- El problema mayor de nuestra sociedad radica en el manejo corrupto de la cosa pública...

- Así mismo, Este es un lugar más, un coto más en el cual el deporte debería ser la salida a la adicción a las drogas, la percepción de la violencia, inclusive de sectores considerados de mayor vulnerabilidad. El deporte tiene que ser una herramienta de salud física y mental, y no más de blanqueo de capitales. Lo interesante es que ya hay muchos directivos de clubes que apoyan organizaciones como esta. El presidente del club River Plate de Argentina estuvo en el último encuentro de la entidad en Washington, convencido de la importancia de trabajar a nivel de clubes y de asociaciones y de dar el ejemplo en esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

- ¿Qué significa la instalación de una oficina del FBI en Asunción? No es una buena noticia para los que se escudan en sus funciones para traficar con el crimen organizado...

- Es importante. Si bien Paraguay es un país pequeño estamos en el corazón de América del Sur. Es la ruta de ese crimen organizado. Estamos en un lugar geográficamente...

- ¿Qué les puede interesar a los norteamericanos específicamente?

- Paraguay es punto neurálgico de la hidrovía, está en el corazón de la Ruta Bioceánica que atraviesa el Chaco. Nos vamos a constituir en el punto medio de todo tráfico de mercaderías de importación y exportación. El peligro es que se convierta también en ruta del tráfico ilícito de droga, armas e inclusive de personas. Por eso creo que nos consideran un punto muy importante para la seguridad.

- ¿Qué consecuencias puede traer mirar con lupa al Paraguay?

- Ellos tienen recursos de investigación que abiertamente el Ministerio Público reconoce que no posee tecnología o que no tiene condiciones, o por lo menos alega eso. Los norteamericanos tienen acceso a absolutamente a todo. Su presencia puede contribuir considerablemente a mejorar los esquemas investigativos en el Paraguay.

- A cualquier gobernante no le debe gustar que internacionalmente le vengan y le digan que su política de seguridad no están funcionando...

- Esa insuficiencia lleva también a otros aspectos de seguridad jurídica. También afecta a la democracia, al estado de derecho. Los casos de la senadora destituida Kattya González, la autocontratación de familiares de autoridades con salarios de primer mundo o el juicio al ex presidente Mario Abdo tiene repercusiones en la inversión, en la economía y en las relaciones internacionales.

- Pero también al expresidente Abdo le adjudican haber usado las instituciones para fabricarle hechos de corrupción al expresidente Horacio Cartes, de haber creado una fábula para enlodarlo internacionalmente...

- Si hubiera sido una fábula, el ex presidente Cartes no hubiera tenido denuncias y acusaciones de Estados Unidos, Brasil, Panamá, Colombia en el esquema internacional sumado a todas las otras denuncias que a nivel local no han tenido avances o las investigaciones han sido nulas.

- Qué otros resultados puede pretender el expresidente Cartes más que limpiar su honor y su reputación que dice fueron mancillados por Abdo?

- Ese proceso tiene dos puntos. Uno de ellos es pasarle una factura política. Está lleno de componentes políticos. Se han alterado informes. Se han adulterado, se han expuesto mecanismos de funcionamiento de inteligencia para enviar dos mensajes, uno, “esto les va a suceder a los que osen realizar investigaciones serias contra la corrupción”. La otra cara de esto es: “nosotros usamos como queremos las instituciones”. Con esta causa han debilitado un órgano extrapoder que está totalmente inficionado por la injerencia política y por el manejo poco claro y transparente, como es el Ministerio Público por un lado y, por otro lado se debilitan las instituciones como es el caso de Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero). Ellos han expuesto a funcionarios que (en tiempos de Mario Abdo) han trabajado en temas muy delicados. Y no estamos hablando solamente de los casos que involucran al ex presidente Horacio Cartes.

- ¿Quiénes?

- Estamos hablando de otras personas que están en el crimen organizado, que son realmente peligrosas cuyos negocios se han visto afectados o se han visto expuestos por investigaciones iniciadas en el Gobierno anterior y que hoy están interrumpidas e impunes. Además, los que promueven el juicio contra el ex presidente Abdo han expuesto la forma de trabajar, porque uno lee la carpeta y ve cómo se ha expuesto a toda la Inteligencia. Lo único que han hecho es exponer a funcionarios que el día de mañana sean blanco de Target y terminen secuestradas, asesinadas o desaparecidas.

- Al público no le llega este pleito más que una pulseada entre potentados ex rivales políticos que llegaron a Presidente, que va camino del armario en el Poder Judicial.

- Eso no es así. Esto no es una discusión Cerro-Olimpia, Mario Abdo Benítez-Horacio Cartes. Aquí se está afectando el funcionamiento institucional. Hoy el procesado es Mario Abdo, mañana puede ser cualquiera. Cualquier persona que ose generar confrontación contra el poder controlado por una mayoría coyuntural tendrá represalias. “Si no encontramos nada en tu contra te vamos a fabricar una”. Esta es una causa eminentemente política que nos afecta a todos y afecta a toda la democracia.

- ¿Qué les pasa a los que llegan al poder, usted que fue integrante del Gobierno de Mario Abdo? Se encierran con arrogancia. Los amigos se convierten en enemigos...

- El problema en nuestro país es así como usted está señalando. Hoy no podemos decir ni siquiera si hay partido Colorado o partido Liberal, que supuestamente somos un país partidista. La consigna es clara: o se está a favor o en contra del Gobierno. No hay columna del medio. Estar en contra equivale a extorsión, coacción o directamente se recurre a golpear los intereses económicos. Estamos siendo gobernados por una plutocracia en este momento...

- Se actúa con arrogancia, petulancia, los negocios con el Estado son superiores al interés público...

- Acá no queda más que seguir señalando, resistiendo, denunciando para revertir estos signos autoritarios cimentados en la aprobación por una mayoría coyuntural...

- Esta semana los militares expresaron su malestar por esa ley de la Policía que acaba de aprobarse. Denuncian que es inconstitucional y que prácticamente se margina a las FFAA.

- Hay un montón de falencias en ese proyecto, inclusive en técnica legislativa, en la redacción. Hay antinomias, hay artículos que se contradicen con otros artículos dentro del mismo proyecto que fueron aprobados. Si entra en vigencia van a ser inaplicables. No se va a saber cuál de los artículos va a tener prevalencia sobre el otro.

- Se crea una dualidad de funciones, dicen los militares...

- En realidad tenía un objetivo ambicioso pero el problema es que los proyectos se unificaron, porque había más de uno, y finalmente quedó con muchísimos errores. Entonces, eso va a afectar al funcionamiento y la aplicación de la ley y el funcionamiento de la propia Policía y la coordinación con otros organismos de seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas.

- ¿Es posible que hayan creado un órgano supra poder que está en condiciones de disputar la conducción política administrativa de los órganos naturales del Estado?

- No solamente a los órganos naturales. Si usted genera una autonomía funcional y política de la Policía nacional, entonces va a tener dos órganos. El Ministerio del Interior le va a decir: “no, la conducción política tiene el Ministerio del Interior” y la vinculación con el Gobierno de la Policía Nacional es a través del Ministerio del Interior, que es lo que dice la Constitución. Si la ley dice: “No, nosotros somos autónomos y no tenemos porqué seguir la bajada de línea del Ministerio del Interior”, entonces va a tener un supra poder, un Ministerio del Interior que tiene un lineamiento y una Policía Nacional que tiene otro lineamiento.

- Entonces riñe con la Constitución. ¿Qué hay que hacer?

- Los errores tienen que ser corregidos o en todo caso, el Presidente debe usar su poder de veto parcial. De otro modo va a ser responsable de esta superposición inconstitucional de organismos de conducción política.

- ¿Es posible que se pretenda reducir a las FFAA a un rol casi administrativo?

- Las modificaciones tienen que ser un trabajo mancomunado y coordinado. Las instituciones no pueden trabajar en compartimientos estancos. Cualquier abordaje que se haga se tiene que hacer a la luz del bosque, no solamente mirando el árbol. Estamos hablando de organismos de seguridad y defensa, seguridad interna y defensa nacional.

- Ahora que se habla cada vez más del delito transnacional, el dilema es si se debe otorgar un papel más efectivo a los militares en el combate a esa mafia...

- La clave realmente es que tiene que haber un analisis de actualización de los conceptos. La discusión histórica que se ha tenido con las FF.AA en la injerencia en estos casos de criminalidad internacional organizada, se deja exclusivamente en el ámbito de la policía nacional y se habla que la función de las FF.AA se limita a la defensa de la soberanía. Por eso es que la injerencia de la propia FTC fue discutida en esta coordinación. Entonces, evitar que se militarice todo el trabajo que corresponde a la seguridad interna es la discusión. Pero también hay otras voces que creen que el concepto de defensa interna abarca la actuación que hoy está teniendo la criminalidad transnacional organizada, una amenaza para la soberanía de los Estados y para la democracia. La defensa de la existencia del Estado y de los Gobiernos constituidos democráticamente sí le corresponde a las FF.AA. La discusión está en dar intervención a las FF.AA en el enfoque de la criminalidad transnacional organizada.

- La delincuencia transnacional organizada nunca puso en peligro como hoy a las instituciones de la democracia. Permea toda la sociedad. Hay senadores, diputados, intendentes, concejales salpicados. La policía no da abasto...

- Vemos cómo ha permeado al punto tal que tenemos afectación de funcionarios, autoridades, miembros del Congreso, sospechas de complicidad en ciertos administradores de justicia que operan a favor de la criminalidad organizada, el deporte mismo. Tenemos que discutir cuál es la función que le vamos a dar a las FF.AA. que se ciña a la Constitución. Para una enmienda nuestro país no está para eso porque se abre la puerta a un montón de circunstancias. Imagínese lo que hacen cuando falta un contralor que evite arbitrariedades. Aprovechándose de su mayoría coyuntural (los cartistas) en el Congreso votaron una ley a libro cerrado sin discutir los artículos, y eso no puede ser. Imagínese lo que podrían hacer con la Constitución.