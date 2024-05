Fugas hacia el cartismo podrían reavivar persecución a Mario Abdo, alerta diputado colorado

Si bien no le tomó por sorpresa la fuga de tres altos exabdistas de Caaguazú, que se se pasaron al cartismo, el diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) dijo que eso no cambia su condición particular de disidente, ya que desde que culminó su servicio militar, dejó de recibir órdenes. Sin embargo, alertó que Honor Colorado podría aprovechar para volver a intentar tomar represalias contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, como la expulsión del partido. Agregó que, en caso de concretarse, sería una “presea” para el exmandatario. Dio a entender que los que se pasan a Honor Colorado, es porque algo deben.