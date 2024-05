Una constituyente en este momento es un peligro, asegura Rasmussen

“Una reforma constitucional es un peligro durante esta coyuntura y más si un Bachi Núñez va a ser el presidente de la constituyente. Si Bachi va a ser presidente va a salir cualquier cosa. La Constitución que tenemos es buena. Además ahora tenemos un presidente que dice que el Estado sirve para hacer tráfico de influencia. Mi temor es que salga una Constitución peor”, dijo Stephan Rasmussen ante las versiones que surgen de que los jefes del grupo Honor Colorado llamen a una asamblea constituyente, pactando incluso con los opositores, para impulsar ese proyecto con la excusa de solo incluir el balotaje electoral.

El exsenador Rasmussen indicó que no existe garantía alguna con Honor Colorado, ya que sus miembros no respetan las leyes sino que atropellan todo. “Honor Colorado no cumple una promesa. Es una mayoría que atropella y no conversa. Un ejemplo claro es el caso Kattya González, rompieron su propio reglamento para sacarla y argumentaron que aplicaron la Constitución. No te da una sola garantía, no tienen sangre en la cara. No entienden de razones. No les importa el daño que le hacen a la nación, ni a las instituciones. Dicen que la gente se va a olvidar en dos meses de los atropellos”, arguyó Rasmussen.

Dinero de Itaipú

Sobre los recursos que ingresarán al país desde la Binacional Itaipú expresó que es mejor que se canalice mediante el presupuesto general y no sea usado de manera discrecional como un botín político de algunos pocos.

“Siempre es mejor que ingrese al presupuesto. Aquí tenemos un presidente de la República que justifica a los nepobabies y luego te dice que van a manejar bien los recursos. Es absurdo, es una vergüenza. Nos toman a todos los ciudadanos por estúpidos. No tienen decoro y ética”, puntualizó.

Manifestó que el dinero podría ser dilapidado en obras inconclusas, en contratación de hijos, esposas y hasta amantes.

“Siempre es mejor el presupuesto, primero por que se sabe bien hacia donde va a ir. El problema con este dinero es que es brutalmente discrecional, se usa para política pura. Un día se va a empedrar una cuadra solo porque allí vive la amante o se puede hacer un polideportivo en medio de la nada solo para cumplir con el capricho de un presidente de seccional”, sentenció el exsenador.

Salida de Penner de PPQ fue apresurada

Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida, dijo que la renuncia del senador Orlando Penner de ese partido político y la excusa que puso para ello el legislador chaqueño lo sorprendieron.

Agregó que es mentira que ese partido no haya acompañado su proyecto de agua para el Chaco, sino más bien no estaba de acuerdo con algunas decisiones que hizo, ignorando la línea política. Dijo que no se agotaron todas las conversaciones cuando optó por renunciar.