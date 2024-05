Senador Varela sostiene que bancada abdista apoya al Gobierno pero “con criterio propio”

Ante las críticas por su “pase” al cartismo, el senador Mario Varela aseguró que su unión a referentes del oficialismo no es una “traición” a Mario Abdo Benítez, pues el movimiento Fuerza Republicana ahora está inactivo.

“No existe traición porque no estamos activos como Fuerza Republicana, estamos conversando hace un buen tiempo para acompañar las políticas públicas que puedan favorecer al país, cuestionando algunos y -en la mayoría de las ocasiones- aprobando proyectos que el Gobierno nos ha solicitado acompañar”, manifestó.

Aseguró que ante la desintegración, producto de las elecciones generales, Mario Abdo les indicó que él no va a asumir el liderazgo y que, por ende, no puede ser su líder político. “Hoy, la bancada es independiente, acompañando al Gobierno nacional”, confirmó.

Varela sostiene que no ha conversado con Cartes

Agregó que no han conversado con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y no puede confirmar su pase al cartismo. Confirmó que le “parece importante” conversar con él, pero no han definido nada relacionado al movimiento.

“Acompañamos al Gobierno nacional, pero con un criterio propio, independiente”, sostuvo sobre cuál es su postura actual. Aseguró que estarán analizando los proyectos, “caso por caso” para definir si apoyan o no la postura del cartismo.