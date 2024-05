Los 24 intendentes que no recibieron un solo guaraní por no rendir cuentas a Contraloría

Veinticuatro municipalidades no recibieron un solo guaraní del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al mes de abril debido a que sus intendentes no rinden cuentas a la Contraloría General de la República (CGR) o no presentaron sus documentos ante la cartera de Estado.