La donación de órganos debe ser voluntaria y altruista, destacó el director del INAT

Hugo Espinoza, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), habló sobre la importancia de la donación de órganos en Paraguay. Destacó la importancia de una institución rectora en el sector, dependiente del Ministerio de Salud.

Manifestó que la ley de donación de órganos, más conocida como “Ley Anita”, es una iniciativa bastante buena, pero debe haber un aumento de presupuesto para cumplir sus funciones.

Según el especialista, la donación de órganos debe ser voluntaria y altruista. Destacó que el ciudadano tiene la libertad de elegir. “La ley dice que, si no querés donar, no hay ningún problema, tenés el derecho de decir no y esa decisión hay que respetarla”, destacó.

Aclaró que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos de manera automática en el momento del fallecimiento, excepto si han dicho que no. Las personas que prefieren no ser donantes pueden informar al INAT o a la Policía Nacional, en el momento de renovar la cédula de identidad. “Esto no afecta a los menores de 5 años”, destacó.

Aclaración de donación en cédula es importante pero no eficaz

Destacó que la donación de órganos en la cédula de identidad es un registro facilitador. Mencionó la importancia de un documento que constate que la persona es un donante voluntario, pese a que la familia esté en desacuerdo. Resaltó que se tiene en cuenta la posición positiva o negativa del donante.

Resaltó que la constatación de ser donante o no en la cédula no es tan efectiva porque es un documento que tiene validez de 5 o 10 años y refleja la postura del ciudadano en un determinado momento. Si el ciudadano quiere revertir su decisión, es difícil que vaya a cambiar su cédula. “Por eso tiene sus inconvenientes”, señaló.

Manifestó que la ciudadanía debe ser solidaria con la donación de órganos porque es un avance científico-médico que nos permite salvar vidas.

Hasta el momento, sigue siendo larga la lista de personas que esperan alguna donación de órganos. Destacó que se trata de al menos 350 personas. El director del INAT reportó que crece el número de pacientes trasplantados y se cubren todos los medicamentos que se necesitan. Resaltó además que se espera descentralizar más los trasplantes a otras ciudades del país.