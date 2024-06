Alertan “mutación” de mafias y sobre descrédito de Peña

La abogada Cecilia Pérez, que durante los dos últimos gobierno previos (Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez) ocupó altos cargos en el Ministerio de Justicia, dijo que fuera del discurso de querer combatir al crimen organizado que dio el presidente Santiago Peña durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), este carece de credibilidad por su acciones, entre ellas, el haber defendido al senador cartista, procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico, Erico Galeano.

“Es un discurso ante un órgano multinacional (OEA), que difiere y es distinto a lo que hace en la práctica”, consideró Perez, que remarcó que en el caso de Peña lo grave es que en su afán de defender a Erico Galeano, haya llegado a extremos de inmiscuirse en otros poderes del Estado, violentando la Constitución Nacional.

“Es realmente muy preocupante, sobre todo porque Él (Peña) se inmiscuyó en el manejo de la causa siendo presidente de la República, estamos hablando de una violación constitucional”, sostuvo.

Acotó que lo peor es que en ese caso, el “problema principal es el punto de inmiscuirse al cual ha llegado el presidente de la República dentro de la causa de Erico Galeano”, pero además “estamos hablando que alguien le pasó la información -encima mal- para que él opine sobre un proceso judicial abierto”.

Insistió que por ejemplo, el haber intentado defender el “des-desafuero”, una medida ante la cual tuvo que incluso recular el Senado por la aberración jurídica y el riego a la institucionalidad que representó, son cosas muy graves y que no pasan inadvertidas internacionalmente.

“Yo no creo que no haya pasado nada, creo que la crisis trepó hasta un punto tal en el cual alguien dijo no me voy a prestar a esto, pero las cosas estaban absolutamente crispadas, pero el precedente es negativo”.

“Mutación” de las mafias

Pérez afirmó que es sumamente importante la determinación del gobierno en cuidar su entorno, ya que actualmente las mafias operan como “multinacionales del crimen”, que “mutan” y tratan de infiltrarse en el Poder, y como ejemplo puso a la mafia italiana (calabresa) Ndrangheta, que fue detectada ya en Paraguay.

“La Ndrangheta aprende de la Cossa Nostra y dice, nosotros no tenemos más que dispararnos por la calle porque genera demasiada conmoción y reacción social, entonces tenemos que trabajar de una manera más inteligente y se convierte en la multinacional del crímen”, relató Pérez.

Apuntó que estas mafias logran nexos con el Estado mediante licitaciones, algo que ya detectaron en el caso A Ultranza Py, a través de unos ahora procesados, Alberto Koube.

“¿Qué hace la Ndrangheta? empieza a infiltrarse en organismos estatales o compras públicas. Nosotros habíamos hecho un plan y espero que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a estas alturas tenga ya un programa de acción sobre ese plan, porque no se si recuerdan que Alberto Koube era proveedor del Estado”, recordó.

Enfatizó que por ello es importante fortalecer los controles anticorrupción del Estado, porque si estas mafias “son proveedores del Estado, se convierten en vínculos políticos”, lo cual es más peligroso, puesto que “ya sabemos lo que hace el bandido que está enfrente, el riesgo es qué hace el que está a lado nuestro y que está trabajando supuestamente con nosotros”.

Finalmente dijo que la infiltración en el Estado también atenta contra la cooperación internacional, que es clave para combatir a las estructuras criminales.