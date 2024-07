Video: el discurso de Bachi Núñez como nuevo presidente del Congreso

Desde hoy, el nuevo presidente del Congreso Nacional es Basilio “Bachi” Núñez luego de Silvio “Beto” Ovelar, ambos cartistas. Ya como titular del Senado, Núñez comenzó su discurso “agradeciendo primero a Dios por estar presente acá, dirigiendo esta sesión y por la oportunidad que me da para lucirme”.

Incluso sostuvo que tiene la “oportunidad única de reivindicarse” y aseguró que va a ser un “demócrata”.

“Todos queremos construir un país mejor; yo voy a ser un demócrata y no voy a perseguir a los colegas, no voy a perseguir a funcionarios y no voy a maltratar a funcionarios. Voy a trabajar por nuestro país y vamos a hacer una agenda legislativa”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También mencionó que una de sus prioridades será el transporte público del área metropolitana de Asunción.

Lea más: Alfombra roja para recibir a “Bachi” como nuevo presidente del Congreso

Bachi Núñez: “Visité a mi hermano”

Como parte de su discurso, Bachi confirmó que antes de llegar al Congreso fue a visitar a su hermano Óscar Venancio “Ñoño” Núñez -aunque no lo mencionó-, quien se encuentra preso en Viñas Cue tras ser condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Finalmente, confirmó que durante su gestión todo lo firmado “al segundo va a estar publicado” y disponible tanto para la prensa como para la ciudadanía.

Como último punto, aseveró que no acompañará la extensión de mandato de las autoridades municipales, una propuesta que fue realizada por un grupo de concejales.

“Vamos a respetar la voluntad popular; si fuimos electos por cinco años debemos gobernar por cinco años”, finalizó.

Lea más: Unificar elecciones presidenciales y municipales “es interés de todos los concejales y partidos”, sostienen