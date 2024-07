Bachi defiende a Nenecho pidiendo “institucionalidad” y respeto a la “presunción de inocencia”

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que acusa al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), del desvío de dinero de los bonos emitidos para obras, de los ejercicios 2022 y 2023. La Fiscalía ya designó un equipo para la investigación.

“Lo único que pido es que las instituciones funcionen, en igualdad de condiciones, para Nenecho, Mario Ferreiro, Luis Yd y Miguel Prieto, que no sea diferente, porque ya tenemos bonos que fueron mal utilizados –si vamos a tener en cuenta eso– de Mario Ferreiro, más de G. 100.000 millones”, expresó esta mañana el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, para defender a su correligionario Nenecho Rodríguez.

“El mismo caso que se le acusó a Nenecho lo hizo Ferreiro; entonces, lo único que pido es institucionalidad a la Contraloría, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, más no me voy a involucrar, como presidente del Congreso voy a trabajar en lo que me corresponde y que las instituciones hagan su trabajo”, prosiguió.

Pide respetar presunción de inocencia

Recurrió en defensa de Nenecho a la presunción de inocencia y las supuestas irregularidades en otras administraciones municipales.

“La Constitución habla de la presunción de inocencia, que la Fiscalía haga su trabajo y veo que ya nombró a fiscales; entonces, no puedo entrar a decir futurología. No puedo ya acusarle y menos a un integrante de nuestro equipo político; que haga el trabajo la Fiscalía”, mencionó.

También volvió a atacar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “El intendente de Asunción tiene una primera acusación ahora. Recuerden el caso (Miguel) Prieto, que nunca vi en tapa de diarios y que tiene 40 acusaciones. Ya tengo el comparativo y veo que acá hay mucho interés municipal, no en gestiones anteriores de los US$ 2.000 millones que se gastaron en pandemia. Esos intereses de por ahí hay detrás un tufo electoral, involucrando a varios referentes”, agregó.

Con relación a que la Comuna asuncena habría recurrido al Tribunal de Cuentas para intentar evadir a la Contraloría, respondió que analizará la situación con su asesor jurídico, el exsenador cartista Sergio Godoy. “Si jurídicamente está amparado, puede hacerlo, si no está habilitado, no”, adelantó.

Nenecho y Honor Colorado

Bachi también refirió que el Comando de Honor Colorado aún no se reunió a tratar el tema Nenecho.

Descartó, a su vez, que la mala imagen del jefe comunal de Asunción esté afectando al Partido Colorado.

Sobre el pedido de la disidencia colorado de un análisis del Partido Colorado a la crisis que enfrente Nenecho, respondió atacando al otro sector: “¿Pregúntenle a Daniel Centurión qué opina de los US$ 250 millones que se esfumaron de IPS en la administración anterior? Vamos a medir a todos con el mismo cristal, la Fiscalía está haciendo su trabajo con respecto a eso y que haga también con el intendente de Asunción”.

Por otra parte, Bachi insistió que aplicará una depuración de funcionarios en el Congreso. Añadió que en 15 días podría haber novedades.