Municipalidad de Asunción está camino a la quiebra por culpa de una “administración corrupta”, lamenta diputado

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó las denuncias de irregularidades cometidas por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), con su informe sobre los G. 500.000 millones en concepto de bonos, aseveró el diputado colorado disidente Daniel Centurión.

“Lo que confirmó la Contraloría es lo que se venía presumiento y temiendo: la Municipalidad hoy está en default, está en cesasión de pagos, no tiene los recursos para honrar sus obligaciones y eso es grave”, declaró.

También resaltó la remisión del informe a la Fiscalía porque -señaló- eso deja entrever que hay “indicios serios” de la comisión de hechos punibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisó que la Junta Municipal de Asunción y la Contraloría pueden solicitar la intervención, a través del Poder Ejecutivo.

Lea más: Contraloría confirma desvío de bonos por Nenecho e informa a Fiscalía

Municipalidad de Asunción, camino a la quiebra

Centurión puntualizó que la Municipalidad está camino a una quiebra técnica a causa de la gestión deficiente de “Nenecho”.

“Estamos ante un escenario grave. No hace falta hacer discursos, ni buscar desentrañar informes. Esa es la realidad de la Municipalidad, está en un default selectivo, camino a quiebra técnica. Me cuentan que no se han honrado todos los salarios, se han recortado beneficios”, dijo.

“Ese escenario nos pone en una situación crítica por estos irresponsables, por esta administración displicente y corrupta; o sino, que nos cuente un poco Wilfrido Cáceres de dónde saca todo esos bienes. Yo hace 20 años que estoy en cargos de relevancia y vivo en alquiler, y este señor está mostrando un podería económica que ha de estar envidiando Bill Gates, Donald Trump e, inclusive, Horacio Cartes”, prosiguió.

Lea más: Municipalidad de Asunción: director de Nenecho admite “descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias”

Apuntó contra Wilfrido Cáceres

Apuntó que la impunidad permite que existan funcionarios como el ex jefe de Gabinete, Wilfrido Cáceres, quien fue procesado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.

“Es vergonzoso, terrible, representa al manto de protección que generalmente nosotros le damos desde la dirigencia política a los funcionarios o administradores de la cosa pública. Ellos dicen que van a hacer lo que quieren porque fulano o mengano los van a proteger. Existe este tipo de corruptos y sinvergüenzas porque existe impunidad. Ojalá que esta vez la Fiscalía actúe como tiene”, mencionó.

Lea más: Fiscales presentan nueva imputación contra Wilfrido Cáceres y otras dos personas más

“Evidentemente, debe tener un apoyo político o de algún sector”, añadió, aunque no quiso precisar el padrinazgo político que goza el ex mano derecha de “Nenecho”.

Destacó, a su vez, el labor del fiscal Silvio Corbeta, quien está llevando adelante el proceso contra Cáceres. “No queremos que nadie haga algo injusto, pero que se aplique la ley como se deba. Cuando se trata de corrupción, que el mensaje sea ejemplificador”, expresó.