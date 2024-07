Municipalidad de Asunción: director de Nenecho admite “descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias”

En una entrevista con ABC Cardinal, ayer, el director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, se refirió al informe que el ente presentó ante Ministerio Público sobre los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, desviados por la administración del intendente Óscar Rodríguez (ANR-Cartista).

El director expresó: “La Municipalidad de Asunción gastó en cosas que no debía gastar, para decirlo de manera lo más coloquial posible. Ha utilizado esos recursos para destinarlos a gastos corrientes, que comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos de pago de intereses por el endeudamiento y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios”.

Villalba hizo hincapié en que el dinero de los bonos no puede ser destinado a gastos corrientes, según la Ley Orgánica Municipal 3.966/10.

En otro momento, desmintió al intendente Óscar Rodríguez, que había asegurado que si no proveyó las facturas de los gastos, es porque no se le fue requerido. “La Contraloría ha solicitado todo en su forma correcta”, afirmó el director. Rodríguez no entregó un solo documento que demuestre en qué se gastó el dinero. Según Villalba, la Contraloría no pudo determinar dónde están los G. 500.000 millones en bonos, debido a la falta de respuesta de Rodríguez.

“Es una pena que la Municipalidad de Asunción no haya aprovechado la ocasión para mandar absolutamente toda la documentación pertinente que despeje las dudas sobre esta situación (...)”, mencionó Villalba.

¿En dónde están los G. 500.000 millones, según Nenecho?

Nenecho solo remitió un texto genérico, en donde dice haber gastado G. 287.000 millones en combustible, cubiertas, reparación de vehículos, uniformes, leche, transporte, entre otros; G. 50.000 millones en adquisición de maquinaria y herramientas y unos G. 155.000 millones en pago de capital e intereses de bonos.

De hecho, el propio director Financiero de la comuna, Edwin López, dentro del descargo presentado a la Contraloría acepta “la imposibilidad del crecimiento necesario para afrontar el dinamismo y la evolución de la Capital del país”. Explica que “en lo que respecta a los ingresos de capital no se ha logrado recaudar más que el 5% con relación de proporción a los ingresos corrientes”.

“Los egresos municipales han crecido sostenidamente en los últimos años, ocasionando un descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias, principalmente lo que respecta al nivel de servicios personales”, escribe. Sin embargo, Rodríguez siguió haciendo crecer la deuda municipal año tras año, llevando hoy a una crisis financiera a la comuna.

La deuda llega actualmente a G. 817 mil millones solo en bonos y G. 857 mil millones en intereses de bonos y préstamos.

Mario Ferreiro también habría desviado fondos

También el ex intendente Mario Ferreiro tiene una causa abierta con la fiscala Natalia Silva, por haber utilizado fondos de los bonos como garantía para otros gastos. De hecho, la ordenanza de la cuenta única, que ahora Óscar Rodríguez usa como argumento para el desvío, fue sancionada cuando Ferreiro era intendente, y Rodríguez presidente de la Junta Municipal.

Desesperados, comenzarán remate de 20 propiedades

La Municipalidad de Asunción publicó ayer su primera lista de 20 contribuyentes cuyas propiedades irían a remate. Esto se da en el marco de la crisis financiera que vive la comuna bajo la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El intendente ha demostrado estar “desesperado” por recaudar y prueba de ello es el plan que lleva a cabo para lograr el cobro de impuestos a contribuyentes en situación de mora. Es así que realizó un pedido a la Justicia para proceder al remate de las casas de quienes no se pongan al día.

Días atrás, ante la Junta Municipal, Nenecho había sido cuestionado sobre cómo repondría los G. 500.000 millones. Respondió que tenía un plan financiero, que justamente incluía el remate de casas de asuncenos.

Ayer, a través de las redes sociales, la comuna dio a conocer la lista de los primeros 20 contribuyentes que ya tienen una sentencia de remate. En la lista figura el Centenario SRL, que adeuda G. 323 millones, Próvida SA que debe G. 423 millones y Planificación Guaraní que adeuda G. 628 millones, entre otros.

Lista de remate es la primera de otras que vendrán, dicen

“Informamos a la ciudadanía el listado parcial de expedientes judiciales con sentencia definitiva de remate, próximos a ser ejecutados”, es lo que comunicó la municipalidad. La administración del intendente ya realizó notificaciones masivas a los contribuyentes morosos, avisando que sus propiedades podrían ser rematadas.

Con estas acciones, la comuna recibiría una gran “inyección” de ingresos, con los que el intendente estaría tratando de salvar la terrible situación financiera en la que se encuentra, con falta de liquidez y funcionarios que ha pedido una tripartida por denunciar también descuentos compulsivos.

Rodríguez ya había pedido a bancos más tiempo para pagar préstamos que realizó a fines del año pasado.

Nenecho pretende otro préstamo más, por G. 300.000 millones

Por otra parte, está pendiente el pedido de otro préstamo que ha hecho el intendente a la Junta asuncena. La solicitud de endeudar a la comuna por unos G. 300.000 millones para “déficit temporal de caja” fue derivada a la Comisión de Hacienda durante la última sesión, realizada el miércoles.

No obstante, fuentes municipales señalan que el intendente estaría presionando a concejales para que lleven a cabo una sesión extraordinaria para aprobar urgentemente el préstamo, ya que la comuna ya no tendría liquidez para abonar salarios a fin de este mes.

En junio, funcionarios ya habían denunciando que además de descuentos, hubo personal que tuvo que esperar varios días más para recibir sus correspondientes salarios.

Oposición de la Junta Municipal se muestra tibia ante escándalo

Los concejales colorados han apañado al intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) pese a que nuestro diario había denunciado el desvío de G. 500.000 millones, mientras, la oposición se ha mostrado sumamente tibia ante el escándalo, a excepción del concejal Álvaro Grau (PPQ).

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera su informe y lo entregara a la Fiscalía, finalmente dos ediles dieron tímidos comunicados.

La concejala liberal Fiorella Forestieri (PLRA) emitió un comunicado y dijo que están analizando “exhaustivamente” el informe de la Contraloría. Aseguró que una gestión municipal necesita de transparencia y rendición de cuentas.

“El rol central de la legislatura municipal, no solo es el de producir ordenanzas, sino además el de ejercer el control y contrapeso institucional necesario por lo que estamos analizando exhaustivamente el informe emitido por el Órgano Superior de Control, que abarca además diversos ámbitos de la gestión municipal”, expresó.

A su vez, la concejala Jazmín Galeano (PEN) publicó un video en donde instó a la Fiscalía General a realizar la investigación necesaria con la documentación proveída por la Contraloría General de la República y “expedirse en la brevedad posible de manera justa y coherente”.

Ambas concejales, pese a ser de la oposición, se habían mantenido al margen del escándalo de corrupción hasta ahora. Ellas habían votado meses atrás por el rechazo de la rendición 2023 de la Intendencia. Los demás miembros de la oposición son Félix Ayala, Augusto Wagner, Humberto Blasco, Ramón Ortiz (PLRA), y Pablo Callizo y Paulina Serrano (PPQ).

El intendente de Asunción dará su informe de gestión del año 2023 hoy a las 8:30 en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ). El evento es abierto a toda la ciudadanía en general.