Diputado pide investigar publicaciones contra Lalo: “El crimen organizado ha permeado en todos los niveles”

Una vez más, el fin de semana saltó en la prensa brasileña una investigación periodística que vincula al diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes con al menos tres conocidos narcotraficantes. Ese hecho generó una ola de opiniones en el Congreso esta mañana.

“No es nuevo que se vincule a nuestra clase política con actores del crimen organizado, ya lo vimos con A Ultranza, donde se ve perfectamente que existen conexiones entre el crimen organizado y representantes o grupos políticos”, planteó por su parte Raúl Benítez (PEN).

Asimismo, señaló que esta situación queda expuesta cuando llega la temporada de campaña electoral y se “gastan sumas de dinero ridículamente altas”. Afirmó que es evidente que el dinero no sale de las arcas públicas, sino que también se nota que hay “ingresos de otros sectores”.

“En nuestro país, evidentemente, el crimen organizado ha permeado en todos los niveles, en todas las instituciones, en los poderes del Estado (...) Somos el centro logístico para el crimen organizado, esa es una realidad, el centro para el tráfico de armas, de drogas, contrabando de cigarrillos y de productos falsificados”, aseguró.

El diputado hizo énfasis en que la Senad y la Fiscalía deben actuar. “Hay que reconocer: el crimen organizado no se instala en un país simplemente porque maneja el dinero, claro que es importante, pero el crimen organizado realmente se instala en el país a medida que el poder político se lo permite”, planteó. Además, resaltó que este hecho golpea la imagen país.

Inacción, un “manto de protección”

En otro momento, el diputado señaló que siempre llama la atención la inacción fiscal y de la Senad, pero que ya no resulta extraño. “Estamos en un escenario en el que el nivel de copamiento ha creado un escenario en el que del Ministerio Público y la Senad se manejan con órdenes de arriba o no se mueven de acuerdo a las órdenes que existan”, denunció.

Puntualmente, sobre el caso de Lalo Gomes señaló que es un colega que ya ha sido señalado en varias ocasiones y la Secretaría Nacional Antidrogas debería ser la más interesada en esclarecer el caso.

“El director de la Senad debería ser el más interesado, no es que debería nomás estar sentado esperando que llegue la información de manera inmediata. Debería pedir explicaciones a la Policía Federal del Brasil para poder avanzar”, consideró.

Finalmente, dijo que la Senad y la Fiscalía deberían garantizar que el crimen organizado no permee en las instituciones, pero no le “extrañaría que haya un manto de protección, no sería la primera vez”.