Control a ONG: diputada sostiene que solo Nicaragua y Venezuela tienen leyes similares

El debate en la Cámara de Senadores en el que se aprobó el proyecto de ley para controlar a las ONG “estuvo plagado de mentiras, hipocresía y falta de coherencia”, ya que “te meten a los familiares y todos los cálculos al Estado pero te plantean un discurso libertario”, según la diputada Johanna Ortega

“Ya no entendemos qué pasa y desde mi visión, no le podemos ubicar ideológicamente al oficialismo; no encajan en ningún aspecto. Yo de centroizquierda rechazo rotundamente un proyecto o leyes con sistemas autoritarios y llega un punto que ya no entendemos lo que está pasando”, declaró en comunicación con ABC Cardinal.

También alegó que este proyecto del oficialismo “está marcado y cargado de autoritarismo”, ya que buscaría “coartar una cantidad de libertades en términos de organización civil”.

“Lo que se viene es muy peligroso; ellos quieren vender un discurso de transparencia pero hay reglas claras para las asociaciones y si hay alguna que no cumpla, están los organismos que deben controlar”, agregó.

Solo Nicaragua y Venezuela con leyes similares

La legisladora opositora también apuntó que solamente Nicaragua y Venezuela, países con “dictaduras ya instaladas en la opinión pública”, tienen leyes restrictivas similares, esto mientras en la Cámara Baja constantemente emiten resoluciones por lo que ocurre en el país gobernado por Nicolás Maduro.

“Parece una película de terror pero es lo que estamos viviendo; es el primer paso para consolidar o reforzar este Estado autoritario que se construyó con otras medidas. Yo adelanto que voy a hablar del tema pero hoy por hoy los números son absolutamente insuficientes. Este proyecto llega a promulgar Santiago Peña y se comienza a derrumbar nuestro sistema democrático”, sentenció.

