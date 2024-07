Diputada Ortega dice que Lizarella es incoherente y da un brutal ejemplo

“En sesión donde aprobaron la ley contra las ONG, algunos senadores denigraron públicamente a trabajadores, a personas formadas, por la opinión política que tienen o por su compromiso con temas que impulsan profesionalmente, como si fueran delincuentes. Exponiendo sus nombres, sus rostros, sus espacios de trabajo, sin ningún reparo y sobre todo sin ninguna prueba de lo que afirmaban, y lo hicieron sabiendo que estaban manipulando información, información falsa. Tan falso como venir a proponer control y transparencia mientras vivís bajo el mismo techo que Nenecho”, dijo la diputada Johanna Ortega en referencia a la senadora Lizarella Valiente.

Indicó también que el cartismo sigue un guion de autoritarismo para cercenar las voces disidentes y matar la débil democracia.

“Quiero manifestar mi enorme preocupación por el proyecto de ley que fue parcialmente sancionado el lunes pasado en la Cámara de Senadores y que, seguramente, pronto, con poco o nada de debate, se aprobará en esta cámara. Pero la verdad, no me sorprende. De hecho, el manual que usan ya está hasta en Netflix en una miniserie que se llama Cómo convertirse en un tirano. Hablan de transparencia, pero en el fondo saben que es una mentira más. Una mentira despiadada, que pretende maquillar de democracia lo que prácticamente ya no es”, sentenció la diputada.

Johanna Ortega es una de las parlamentarias que impulsan los pedidos de informes y exigen transparencia al intendente Nenecho Rodríguez, en especial para conocer dónde está el dinero proveniente de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción, que en teoría debían ser destinados a obras de infraestructura.

Para justificar a Nenecho, la senadora Valiente usó la “presunción de la inocencia”, pero olvidó eso cuando acusó a periodistas el lunes.