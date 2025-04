Tras acuerdo opositor, Agustín Saguier plantea una renovación total en Asunción

Agustín Saguier, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se posiciona como una de las figuras del bloque opositor que busca disputar la Intendencia de Asunción en las próximas elecciones municipales. Afirmó que el desafío más urgente es cambiar de raíz el modelo de gestión que, a su juicio, ha llevado a la capital a su peor momento.

“El proceso de unidad lleva más de un año de conversaciones y hoy concluimos una primera etapa. Lo que sigue es acordar el mecanismo para elegir al candidato y construir un programa conjunto”, explicó. Junto a Álvaro Grau, Johana Ortega y Soledad Núñez, quienes también pretenden ser el candidato único de la oposición, Saguier enfatizó que hay una “muy buena comunicación” entre los sectores, lo que refuerza la confianza en una candidatura única.

Para el dirigente liberal, la falta de una propuesta sólida y unificada por parte de la oposición también es responsable del estado actual de Asunción. “Tenemos una gran conciencia de que nosotros también hemos fallado al no ofrecer una alternativa única frente al modelo de administración que hoy tiene a la ciudad en ruinas”, reconoció.

Saguier planteó con firmeza que el verdadero cambio no pasa por colores partidarios ni rivalidades tradicionales, sino por desmontar un sistema que calificó de prebendario, ineficiente y agotado. “Esta no será una campaña de rojos contra azules. Hay un modelo que está instalado hace mucho tiempo y que ya no da para más. Hay que terminar con eso, hay que cambiar y comenzar de nuevo, con la ciudadanía como protagonista”, expresó.

Cambiar el modelo prebendario

Uno de los ejes centrales de su crítica es el modelo prebendario que representa un sobrecosto de la estructura municipal actual.

“No vamos a tener una ciudad limpia, desarrollada y sin baches si primero no limpiamos la administración. No puede ser que de los 130 o 150 millones de dólares que recauda la Municipalidad, más de 100 millones se vayan en salarios y beneficios. Eso tiene que cambiar”, sentenció.

Sobre el endeudamiento de la comuna, señaló que no se opone a la toma de créditos si estos se destinan a obras e infraestructura. Sin embargo, cuestionó que se utilicen esos recursos para sostener el aparato burocrático.

“No podés endeudarte para pagar funcionarios. Endeudarse tiene sentido si es para transformar estructuralmente la ciudad”, indicó.

Finalmente, Saguier insistió en que la oposición terminará fortalecida y unida detrás de una figura única. “Llevamos un año hablando. Estoy seguro de que vamos a apoyar todos a quien represente a la oposición. Lo importante no es el ego de nadie, sino la conciencia de que este modelo ya no puede continuar”, concluyó.