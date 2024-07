Criptominería: Buzarquis pide renuncia del titular de ANDE por supuesto cobro de coima

Alrededor de US$ 500 mil en coimas se cobra a quienes realizan criptominería de manera clandestina, según denunció el senador del PLRA, Enrique Buzarquis.

“Hace años, desde el gobierno anterior, este mismo presidente de la ANDE que sigue -deben saber los colegas y la opinión pública- que hay un negocio floreciente en la ANDE, de nuevos ricos y de grandes ricos, altos directivos de la ANDE, con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio US$ 500 mil en coima por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”, dijo el legislador ante el pleno.

Este es el motivo por el que Buzarquis pidió la renuncia del actual presidente de la ANDE, Félix Sosa, y en caso de que no la presente, pedirá una interpelación al titular de la estatal.

“Voy a plantear, en el que caso de que no renuncie el presidente de la ANDE, un pedido de interpelación”, indicó.

Criptominería: ANDE cubre déficit con tarifazos

Buzarquis aseguró que el presidente de la ANDE no puede decir que no sabe o no se dan cuenta cuando se les está robando la energía en tiempo real mientras se le mete la mano en el bolsillo al pueblo paraguayo.

“Se le roba en su factura, los tarifazos. Quieren cubrir ese déficit porque se roba la energía y se le roba a la gente alzándole la tarifa a las criptomonedas legales que pagan cuatro veces más el IVA que el Brasil y la Argentina, garrote para los legales, la coima para los ilegales”, increpó.

Criticó a las autoridades del gobierno por ser “cachorritos” ante el Brasil y la Argentina, con el despojo de la Argentina, y actuar como “leones” con los que invierten en el Paraguay.

“Y queremos generar empleo. Díganme ustedes, ¿qué mensaje damos al mundo? Vengan al Paraguay, inviertan al Paraguay, consumamos nuestra energía, dejemos de regalarle la energía a Brasil y a Argentina, y estas empresas vienen, pagan sus impuestos, pagan cuatro veces más, pagan tres meses por adelantado la póliza, y después le dicen cuando empiezan a trabajar y una de ellas invierte US$ 75 millones y le dicen, ‘ah, ahora te alzamos 14%’, pero la coima sigue, US$ 500 mil dólares mensual”, criticó.