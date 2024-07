Separación entre Peña y Cartes “puede perjudicar al país”, dice senador colorado

El senador Mario Varela (ANR-HC) habló hoy sobre la Asociación Nacional Republicana (ANR), la campaña política prematura y las fortalezas de su partido. En un momento dado, respondió a las críticas en contra del Gobierno de Santiago Peña, bajo el mandato de Horacio Cartes.

Aseguró que Peña representa a la ANR pero que “gobierna para todos los paraguayos y lo ha dicho en varias ocasiones”. Señaló que esa es su responsabilidad política y ética. Cuando se le planteó que solo los líderes cartistas han crecido económicamente, respondió que “trabajan por ello”

“Es un proceso que hay que hacer, se está trabajando, las medidas apuntan a mejorar la situación”, aseguró y destacó por ejemplo el plan Hambre Cero. “Son proyectos ambiciosos, dan señales de mejoría pero falta todavía mucho, evidentemente hay muchas cosas por hacer y mejorar”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senador Varela sostiene que bancada abdista apoya al Gobierno pero “con criterio propio”

Sobre el mandato “oculto” de Cartes, aseguró que el hecho de que Peña no se separe del líder del partido no implica que no tenga libertad de pensar o administrar la nación o ejercer el cargo de Presidente de la República.

“Creo que se puede convivir, imagínate una confrontación... La gente dice ‘¿por qué Santi no se desliga o se enfrenta?’ Como si fuera tan sencillo, no es tan sencillo. Es complicado, puede llegar a ser traumático y perjudicar al país, me conformo con que Santiago Peña pueda ser buen presidente, que haga una buena gestión de Gobierno”, añadió.

Consideró que Cartes tuvo una “evolución política interesante” y que es menos cerrado que cuando era Presidente de la República. “Pienso que en este momento lo inteligente para el partido y la Nación es buscar una convivencia pacífica sin renunciar al rol que tiene que tener Santiago Peña como Presidente de la Nación”, agregó en los estudios de ABC Cardinal esta mañana.

Fortaleza de la ANR es gracias a la debilidad de la oposición, dice senador Varela

Por un lado, señaló que “gran parte de la fortaleza hoy del Partido Colorado es el desacierto de la oposición”

“No quiero yo juzgar, no soy quien para decir qué tienen que hacer o dejar de hacer, pero la oposición también ayudó mucho con la polarización, fragmentación, atomización, hizo también que en su momento cuando llegamos al Senado por ejemplo no podamos construir un frente para llevar a un compañero de la disidencia a la Presidencia”, planteó.

Copamiento de la ANR es solo “ir ocupando espacios”

En otro momento, admitió que el coloradismo está copando todos los espacios de poder pero aseguró que eso no es antiético ni está mal.

“Nosotros entendemos como Partido Colorado que tenemos que ir ocupando espacios de poder y así fue que fuimos ocupando más espacios, fuimos inclusive acusados de copamiento, para mí el copamiento por ocupar espacios de por sí no creo que sea una falta de ética política, lo que si estaría mal es que utilices ese copamiento para utilizar y abusar del poder, eso está mal”, señaló.

Cuando se le planteó que eso es lo que está haciendo el cartismo, admitió que sí están mal algunas situaciones que se han vivido y que él, por ejemplo, estuvo en contra de la expulsión de Kattya González.

“La oposición está tan debilitada porque hay una fragmentación total, no es que el Partido Colorado nomás es autoritario”, manifestó el parlamentario.