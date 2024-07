Soria pide a Peña “no ser ridículo” y aceptar que Marito inició la Costanera Sur

El dirigente colorado Gerardo Soria instó al presidente de la República, Santiago Peña, a que “sea honesto” con respecto a las obras de la Costanera Sur. Le pidió que acepte que quien comenzó esa obra fue Mario Abdo Benítez.

“Aunque ustedes no conocen el significado de esa palabra, asuman que fue Mario Abdo”, expresó Soria en su cuenta de la red social X. A la vez, le recordó a Santiago Peña que “hasta ahora” no inauguró ninguna obra. ”Aún no hicieron absolutamente nada en materia de infraestructura”, sostuvo.

Además, le recomendó “no ser ridículo. Del único lugar de donde no vuelven los políticos es del ridículo”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: MOPC entregará la costosa Costanera Sur a la Municipalidad de Asunción

Le sugiere “borrar” foto con Giménez Gaona

Lo que más criticó Soria a Peña fue una fotografía en la que describió que “así comenzó” la obra de la Costanera y en esta se ve al ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Giménez Gaona. Soria le recomendó al presidente Peña “borrar” esa foto, pues ese ministro hoy está procesado por “el mega robo del metrobús”.

Enfatizó que la construcción de la Costanera Norte y Sur es un viejo proyecto que date del inicio de la era democrática.

Lea más: MOPC ya asumió una deuda de US$ 150 millones por la Costanera Sur

Haciendo un repaso sobre anteriores gobiernos, Soria recordó que Fernando Lugo sí dejó como legado la construcción de la 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲, desde Colón hasta General Santos.

Agregó que después Horacio Cartes 𝙞𝙣𝙖𝙪𝙜𝙪𝙧ó 𝙡𝙖 𝙤𝙗𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙟𝙖𝙙𝙖 𝙥𝙤𝙧 Fernando Lugo, y a pesar de anunciar que buscaría continuar las obras de la Costanera Norte e iniciar la Costanera Sur, no lo hizo.

“El que llevó adelante las obras tiene el mérito”

Añadió que luego vino Mario Abdo, quien inauguró más de 4.000 km de nuevas rutas asfaltadas, dos puentes internacionales con el Brasil, el corredor vial Bioceánico, el Puente Héroes del Chaco (que une Asunción con el Chaco) y dos grandes hospitales: el del Sur y el de Caaguazú.

En conclusión, para Gerardo Soria, “e𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝘂𝘃𝗼 𝗹𝗮 voluntad política y el que llevó adelante las obras es el que tiene el mérito”.