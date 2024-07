Incan: denuncian desmantelamiento del único equipo de braquiterapia del país

Los exdirectores médicos del INCAN, Marcelo Galli y Gustavo Campos, este último destituido por un audio que aseguró es falso, se reunieron con diputados de una de las bancadas del PLRA para denunciar al director general, Raúl Doria, y la protección de la ministra de Salud, María Teresa Barán, contra quienes se realizará un pedido de interpelación mañana en la sesión.

“Vienen a darme un poco su parecer con respecto a la crisis que se está dando en el INCAN. Nos enteramos a través de los pacientes y sus familiares de que están desmantelando un equipo de braquioterapia de iridio, equipo muy costoso, que le costó US$ 600 mil al Ministerio de Salud Pública y lo hacen, no sabemos en qué situación y con qué pretexto”, explicó el diputado Adrián Darío Billy Vaesken.

Entre los puntos cuestionados a la administración de Doria citan la circular que prohibía la prescripción de medicamentos que no tenían en la farmacia del INCAN, la destitución de Campos y el desmantelamiento del único equipo de braquiterapia de iridio del país.

“Queremos saber que va a pasar de ese equipo tan caro, porque desmantelaron, queremos saber si vamos a contar, si van a contar los pacientes con los medicamentos oncológicos que son necesarios y que son demandados por ellos, queremos saber cuál va a ser el paso siguiente del actual administrador del INCAN y también de la ministra en cuanto al mejoramiento de la salud pública”, dijo.

Interpelación a Salud: No extrañaría postura de Honor Colorado

Vaesken fue consultado sobre como enfrentarían la postura mayoritaria de la bancada cartista y el casi seguro rechazo al pedido de interpelación, a lo que respondió que si bien no le extrañaría, evidenciaría de qué lado están los diputados cartistas.

“Ellos no acompañaron el aumento del impuesto al tabaco, ellos decían que supuestamente había plata, que no iba a faltar medicamentos en todos los hospitales, ¿cómo nos encontramos hoy? Nosotros representamos a la ciudadanía que no tiene voz, la ciudadanía nos demanda que les representemos aquí en la cámara”, aseguró.

Insistió en que la situación obliga al Poder Ejecutivo a dar una solución rápida, de lo contrario la ciudadanía va a salir a la calle a demandar un servicio de salud de calidad.

“Yo creo que hay una falta de sinceridad y constantemente están mintiendo a los pacientes, a sus familiares, a la ciudadanía entera y lo único que hacen es ahondar a la crisis. ¿Cuánto vale una vida?, no tiene precio una vida para nosotros, los opositores, pero para ellos aparentemente no vale nada. Realmente lo que vemos lo que vale para la gente que hoy administra el Estado Paraguayo y que lo administraba hace 80 años de forma monocromática, es lo que cuesta una cajetilla de cigarrillos”, aseveró.

Cuestionamiento sobre uso de US$ 3 millones de Covax

También se refirió al anuncio de la compra de dos equipos de aceleradores con los US$ 3 millones que el gobierno recuperó del fallido sistema Covax, a lo que respondió que el monto queda corto para la intención anunciada por el gobierno.

“En teoría, un equipo de un acelerador lineal dijo que van a comprar, dos. Un equipo cuesta más de US$ 5 millones. Con US$ 3.400.000 queda corto, o sea que hay cosas que ellos dicen y no condicen”, criticó.

Agregó que se reunieron con técnicos especializados en equipos médicos que vinieron de Estados Unidos, dijeron que no es la forma en que se debe de administrar la plata pública, qué lo que dicen solamente dicen para la exportación, pero en la realidad eso no condice con la realidad ni con los precios actuales de cuánto cuesta ese equipo y cómo serían los pasos para poder hacer efectiva su instalación.

“Dicen que estos dos equipos de radioterapia, que son únicos prácticamente en el país con los que cuenta el hospital del cáncer, dicen que su instalación llevó más de 6 años, no es fácil, no es un día para otro”, precisó.

HC votó por el negocio del cigarrillo y no por la vida de pacientes

Vaesken agregó que los G. 80.000 millones que fueron al presupuesto del Programa Hambre Cero era lo mínimamente necesario para poder sobrellevar la situación del INCAN en lo que va del año.

“Para llegar a fin de año, el INCAN, según el análisis que tenemos en mesas técnicas que hemos dialogado con muchos profesionales médicos y gente que estuvo en el INCAN, el INCAN necesita US$ 40 millones. Ellos (HC) votaron por mantener el negocio del cigarrillo y no dar la posibilidad a que pacientes tengan la posibilidad de sobrevivir, de vivir más por lo menos”, afirmó.

El exdirector del INCAN, Marcelo Galli, dijo que en este último periodo de tiempo, en menos de un año, la situación se volvió en una crisis continua debido a desaciertos y mala predisposición de parte de la Dirección General del INCAN, lo que fue llevando evidentemente a una situación de precarización y autoritarismo.

“Todas las cosas que fueron sucediendo que cronológicamente yo le puedo contar terminan hoy con el desmantelamiento de este equipo de braquiterapia, es un uno de los equipos el único en el Paraguay, único, ni siquiera los servicios privados tienen y se desmanteló es un equipo que tiene muchísimas prestaciones para diferentes tipos de cáncer”, criticó.

Cambian equipo de terapia por diagnóstico

Según explicó Galli, el desmantelamiento del equipo incidirá en la lista de espera de pacientes para radioterapia. Criticó que la intención de Doria sea reemplazar el equipo de radioterapia, que es terapéutico, por un tomógrafo, que es para diagnóstico.

Fue consultado sobre si es que a Doria le importa la salud de los pacientes, a lo que respondió: “¿Querés que te diga la verdad? No, no le importa. Yo creo que tiene un problema de vanidad tan grande, como viene el sector empresarial donde se lucra, donde él manda, ese espíritu vanidoso y codicioso no se puede aplicar en salud pública, es antagónico”.

Lo que hace aún más grave la situación, es que Doria mandó a desmantelar el equipo por técnicos corrientes, no por la empresa responsable y habría argumentado que lo hacía para donarlo a Encarnación, a lo que los representantes de Encarnación se negaron debido a la cantidad de pacientes que lo necesitan en el INCAN, según relató el médico.

“El doctor Doria debe estar fuera del INCAN, nunca debió pisar el INCAN, el espíritu empresarial que tiene este señor no condice con el espíritu altruista que tenemos nosotros los médicos en salud. Yo no digo que fue para lucrar, pero fue fíjense, los resultados están a la vista. Esto es un desastre. Hay un capricho infundado en sostenerlo ni la ministra ya tiene más argumentos para sostenerlo en el cargo”, dijo sobre Doria.

Destitución por audio falso, según exdirector del INCAN

Gustavo Campos, recientemente destituido del cargo de director médico del INCAN, aseguró que fue destituido por un audio falso que apareció en medio de la crisis del centro asistencial por la circular firmada por Doria en la que prohibía la prescripción de medicamentos con los que no cuenten en la farmacia del hospital.

“Cuando se genera la crisis, aparece milagrosamente un audio, un audio falso que también yo me tuve que encargar en forma privada y particular, porque nadie en el ministerio me dio los recursos ni los contactos ni tuvieron la intención de investigar y llegar a la verdad, ellos dieron por real un audio falso y me destituyen y me trasladan o sea, de manera sumaria, yo amanecí trasladado a otro hospital”, indicó.

Agregó que evidentemente Doria tiene un problema personal que cree pasa por la humanidad, ya que una persona para ser buen médico, primero tiene que ser una buena persona, tiene que ser un buen ser humano y para eso tiene que tener la empatía, la humildad para ponerse del lado de los pacientes.

“Si eso hacen con sus médicos con sus profesionales, si no les reciben a los pacientes, si ustedes miran lo que fueron ayer los reclamos y las declaraciones de las pacientes en el hospital pidiendo a gritos que su director salga a dar la cara y este señor estaba en su oficina, eso te da la pauta de que realmente él le queda grande el cargo”, fustigó.

Insistió en que uno puede representar al sector que quiera, sea este corporativo o mercantil, pero en primer lugar están los pacientes, la dignidad del ser humano.