Calvario de pacientes en el Incan obliga a interpelación de Doria

En el punto 11 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para las 09:00 de hoy, figura el proyecto “que cita e interpela al Dr. Raúl Doria, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), y a la Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social”, ante la grave crisis que atraviesa la institución, que fue despojada en este gobierno de presupuesto, que no da respuesta ante la falta de medicamentos y de órdenes para estudios fundamentales, y que además desmanteló equipo vital.

Con pacientes y sus familiares realizando protestas y una crisis instalada, argumentos sobran para la interpelación, sin embargo, la decisión está en manos de la misma mayoría cartista y de sus satélites que rechazaron subir el 2% el impuesto selectivo al consumo (ISC) de tabaco, que se planteó para crear un fondo para el tratamiento de pacientes con cáncer.

Para el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), uno de los principales proponentes del pedido de interpelación, desde el Gobierno “constantemente están mintiendo a los pacientes y familiares” y, en vez de buscar soluciones, se toman medidas administrativas peores, como fue prohibir la prescripción de medicamentos que no tenían en la farmacia, o desmantelar un equipo indispensable, como es el de braquiterapia de iridio.

Pese a la crisis, Vaesken dijo que no le extrañaría que el cartismo rechace la interpelación, ya que a juzgar por su postura con el impuesto al tabaco, “lo que vemos que vale la vida de un paciente para la gente que hoy administra el Estado (Partido Colorado), es lo que cuesta una cajetilla de cigarrillo. Ellos optaron por mantener el negocio del cigarrillo y no dar la posibilidad de vivir a pacientes”.

La bancada C del PLRA ayer recibió a exdirectores médicos del Incan Marcelo Galli y Gustavo Campos, quienes denunciaron un manejo autoritario y “mercantilista” de parte de Doria. “El Dr. Doria nunca debió pisar el Incan, el espíritu empresarial de este señor no condice con el espíritu altruista que tenemos los médicos públicos”, dijo Galli.

Segundo intento con Doria, que ya fue salvado por cartistas

El de hoy será el segundo intento de interpelación al titular del Incan, Raúl Doria, habiendo sido rechazado en abril pasado el primer planteamiento, alegando querer darle tiempo para trabajar. Ahora, todo dependerá de la mayoría cartista que impera en Cámara Baja.

La bancada cartistas (Honor Colorado) está compuesta por 36 diputados, que sumados a los 8 miembros de la bancada colorada B (oficialista) tienen mayoría absoluta propia, la suficiente para rechazar el pedido, que, en sí, no tiene consecuencias más que la de citar a las autoridades para que expliquen las medidas adoptadas en su gestión ante cierto problema puntual.

El artículo 193 “de citación y de la interpelación” establece que para proceder con la convocatoria se requiere mayoría absoluta, que en el caso de Diputados son 41 votos

En caso de prosperar la interpelación y que las respuestas no se consideren satisfactorias por parte de una mayoría absoluta de dos tercios (53 diputados), se podrá imponer el voto de censura contra el o los interpelados, que es una medida política de repudio, que no obstante, no es vinculante, por ejemplo, para que el Ejecutivo eche del cargo al funcionario.