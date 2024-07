Video: Al son de “No te creas tan importante”, retrucan alarde de ignorancia de Esgaib ante salida de Marc Ostfield

En la etapa de oradores de la sesión ordinaria de Diputados, el diputado Yamil Esgaib (ANR, Honor Colorado), que aparentemente sigue con la “sangre en los ojos” porque el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa a él y su familia, se atribuyó el “logro” del cambio de embajador de los Estados Unidos en nuestro país, tras el anuncio del cese de misión de Marc Ostfield, que tiene como sucesor anunciado (a falta de acuerdo del Congreso de EE.UU.) a Gabriel Escobar.

“Feliz, agradecido y orgulloso de ser parlamentario del Paraguay, que creo que pocas veces se da la situación que en menos de 15 días se tenga la respuesta a un pedido de un parlamentario paraguayo, un pedido que le hacemos al gobierno de los Estados Unidos. Ha cambiado como lo hemos pedido al embajador”, sostuvo Esgaib.

El mismo hizo alusión a su intervención del pasado 3 de julio, donde se despachó -como en muchas otras ocasiones- contra Ostfield, a quién atribuye las sanciones impuestas a colorados, empezando por el presidente de la ANR y declarado por EE.UU. como “significativamente corrupto”, Horacio Cartes.

“Eso es muy importante y tenemos que estar todos orgullosos de ser parlamentarios paraguayos y que nunca más ocurra de que vengan embajadores o representantes de otros países a querer darnos ejemplo de democracia y pisotear la soberanía paraguaya. Tenemos que estar orgullosos de eso, más allá que el motivo principal haya sido o no nuestro pedido, yo creo que la palabra tiene poder y se ha hecho justicia”, acotó.

El legislador, que de diplomacia aparentemente solo conoce lo suficiente para ubicar a su hija, Magida Esgaib Zgaib como funcionaria de la embajada paraguaya en Reino Unido, demostró supina ignorancia, ya que el fin de misión del embajador estaba previsto al ser designado por un plazo específico. Además, las sanciones fueron impuestas por el Departamento de Estado de los EE.UU., no por el embajador en particular.

“No te creas tan importante”, retruca Johanna Ortega

En la misma etapa, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) respondió al legislador, pasando unos segundos de la versión de Damas Gratis de la música: “No te creas tan importante”.

“Quiero nomás recordarle a los colegas que no nos tenemos que creer tan importantes. Si bien tenemos alguna cuota de poder desde que nos sentamos en esta banca, pero no tanta como para echarle al embajador de los Estados Unidos de América. El embajador terminó su misión, él no fue destituido y no tiene nada que ver que nosotros pidamos o no pidamos. Él no va a cambiar ni su vida, ni su orientación sexual ni la política exterior de los EE.UU. va a venir a ocuparse de lo que tres o cuatro vengan a decir”, dijo Ortega.