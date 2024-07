Senador Mario Varela asegura que no existió contaminación política en decisión de apercibir a Luis Said

El senador colorado Mario Varela (independiente) aseguró que la decisión de apercibir al fiscal Luis Said no tuvo ningún tipo de contaminación política. Sostuvo que el presidente del Senado no le llamó en ningún momento para hablar de este tema, sin embargo sí han hablado de otros temas en estos días.

Resaltó el hecho de que esta es “solamente” una amonestación y no hay sanción pecunaria ni suspensión.

Mencionó que se basaron solamente en la morosidad judicial de 30 meses que tuvo de “paralización” en una investigación a un presunto perjuicio por G. 10.000 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La: JEM en forma unánime apercibe al fiscal Luis Said por “omisión y negligencia” en causa penal

“No se puede obligar a ningún fiscal a imputar”

Aclaró que solo se le sancionó por uno de los dos hechos que se denunciaron, porque el otro no corresponde.

Explicó que el JEM no puede obligar a ningún fiscal a imputar, ya que es una atribución fiscal. Por tanto lo absolvieron por la falta de imputación.

Enfatizó en todo momento que no hay persecución política. “Sería poco inteligente entrar en esos juegos, sería contaminar la gobernabilidad”, expresó el senador.

Por otro lado, reconoció que el fiscal Luis Said hizo un buen trabajo logrando condenas de personas con perfil político importante, “pero eso tampoco le genera una inmunidad”.

Lea más: JEM no descarta destitución de Luis Said, aunque analiza otras sanciones

Pruebas que mostró no muestran “por qué no imputó”

Resaltó que cuando le tocó intervenir él mencionó las pruebas documentales que el propio fiscal Said acercó al Jurado, y que le felicita por acreditarlas, pero “no hace referencia a por qué no imputó a alguien”.

Insistió en que tanto para los fiscales como para los miembros del JEM, “existe una gran responsabilidad ética institucional y democrática”. En este sentido, también destacó que todos los actores de Justicia deben ser “observados en sus actuaciones”.

Recordemos que este apercibimiento del fiscal Luis Said se dio a raíz de una denuncia que presentó el senador cartista Ramón Retamozo cuando estaba en la Administración Nacional de Navegación y Puertos, porque, según el legislador, el fiscal no imputó a tiempo a los funcionarios responsables de una causa por lesión de confianza.

Más info: Caso fiscal Said: la independencia judicial está en peligro, advierte abogada

Algunos sectores creen que se trató de un garrote político porque el fiscal obtuvo condena del exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez, hermano de Basilio “Bachi” Núñez. La condena fue a 11 años de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio.