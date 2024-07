Diferencias entre el sistema de votación de Paraguay y Venezuela

En Venezuela se utilizan urnas electrónicas, que es diferente a las máquinas de votación que se utilizan en Paraguay, porque la urna electrónica guarda en las máquinas los votos realizados en una memoria física que tiene la máquina y en una memoria extraíble que trabajan en conjunto y tienen la misma información, según indicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE de Paraguay.

“Nuestra máquina de votación no tiene, no guarda ningún voto. Todo lo que se puede contar o fiscalizar se encuentra en la boleta de votación, no en la máquina”, precisó.

Agregó que en Venezuela se transmiten los datos de la propia máquina de votación, que son recepcionados por un servidor gigante que ya contabiliza los votos y expide el resultado de votación al final del escrutinio y proclama a las autoridades electas.

“No hay un juzgamiento posterior, como tenemos nosotros, que después de toda la transmisión de los resultados preliminares se reúnen todos los apoderados de los partidos políticos y revisan el expediente electoral uno por uno y pueden pedir la nulidad de las actas”, afirmó.

Falló la política del CNE de Venezuela

Aseveró que decir que el sistema de votación en Venezuela es el que falló, es un error de principiante, porque no falló el sistema, funcionó perfectamente, lo que falló es la política del Consejo Nacional Electoral, que dio un resultado sin respaldo, sin tener y sin mostrar las actas de cada mesa.

“La prueba de que el sistema de votación informatizado no pudo ser vulnerado es el hecho de que la oposición, con las actas emanadas de las máquinas de votación, está demostrando que el resultado no es el que dice el Consejo Nacional Electoral, o sea que los resultados no fueron adulterados”, indicó.

Explicó que en Paraguay la ciudadanía vota y en la boleta de votación está grabada gráficamente el voto, así también en el chip que contiene la boleta.

“Vos el boletín del voto arrimas a la máquina y poder ver reflejada tu intención de voto. Nosotros, la boleta, le mostramos a todos los presentes en la mesa: autoridades de mesa, veedores, apoderados, autoridades de mesa, ciudadanos interesados. Se les muestra la boleta y el chip se coloca a la máquina de votación y en pantalla también se ve la intención de voto y se ve cómo va contabilizando parcialmente los votos a cada candidato”, afirmó.

Conteo de votos en Paraguay

El director de Procesos Electorales dijo que una vez finalizado el conteo, se transmite en forma encriptada a los servidores donde no interviene la mano humana. El servidor con un sistema lee el resultado y va totalizando.

“Nosotros damos el resultado del TREP, pero independientemente a ello, en cada local de votación, los miembros de mesa le entregan a los veedores y apoderados de los partidos políticos el certificado de resultados, que debe coincidir con la transmisión del TREP”, expresó.

Por otro lado, agregó que independientemente de todo el control, nosotros tenemos tres actas de escrutinio que están firmadas por los miembros de mesa, colocadas en tres sobres diferentes, que van a 3 lugares diferentes.

“El juzgamiento se realiza en presencia de los apoderados de los partidos políticos participantes, que tienen la oportunidad de revisar el expediente, a ver si están integradas las mesas, si están las firmas de los miembros de mesa, si coincide la sumatoria. Aquí hay un control absoluto, a diferencia de Venezuela, que sin mostrar ningún acta, simplemente el Consejo Nacional dice que ganó fulano tanto a tanto”, concluyó en conversación con Radio 780 AM.