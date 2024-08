Horacio Cartes podrá secuestrar la ANR pero no el Paraguay, afirma diputado

“Hoy se expone al Ministerio de Relaciones Exteriores con este comunicado y la imagen país es aparentemente Horacio Cartes (HC)”, lamentó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C). HC no es dueño del Paraguay. Podrá secuestrar el cartismo a la ANR, pero no al Paraguay”, añadió.