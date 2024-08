Billonaria ampliación para IPS y Defensa Pública

La Cámara Baja dio media sanción y remitió al Senado el proyecto de ampliación presupuestaria por la suma de G. 1.679.336.071.849 (US$ 227 millones aproximadamente) a ser destinados en su gran mayoría para el pago del programa de jubilaciones, y otra parte, para “gastos operativos”, todos ellos con recursos propios de la institución.

Si bien hubo algunos cuestionamientos de opositores, el apoyo fue generalizado debido a que los recursos para la ampliación provendrán de la propia recaudación de la previsional, mediante ingresos de la seguridad social y la renta obtenida de unas 160 propiedades que el IPS arrienda.

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) dijo por ejemplo que le hubiese gustado tener mayores detalles sobre el destino de unos G. 7.500.000.000 para pago de bonificación a policías que hacen guardia al servicio de la previsional, o sobre los G. 14.000.000.000 a ser destinados para compra de computadoras y software.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) dijo que, si bien acompañarían la ampliación, no quiere decir que no sigan de cerca la crítica situación administrativa de IPS, donde pacientes exigen medicamentos, doctores están protestando o renunciando masivamente por reivindicaciones salariales y que, si se sigue así, hay riesgo de ir a la “quiebra”.

Por otra parte, se sancionó y remitió al Ejecutivo para la promulgación o veto una ampliación por G. 20.060.000.000 para el Ministerio de Defensa Pública (MDP), a cargo del cuestionado Javier de Jesús Esquivel, que a poco tiempo de haber asumido, registra críticas por presuntamente haber ubicado a familiares y operadores.

En este caso, gran parte del dinero será usado para gastos corrientes (creación de cargos, bonificaciones y gratificaciones, entre otros).

Diputados también se ratificó y devolvió al Senado (que tendrá la última palabra) el proyecto de ley “que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”, que plantea un pago mensual del 25% del salario mínimo (G. 699.577) a cada beneficiario.