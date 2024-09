Diputados opositores piden dejar de proteger a Nenecho

“Finalmente, después de 3 años de nuestras denuncias, se investiga a Nenecho. El intendente debe dejar de evadir su responsabilidad o echar la culpa a otros. Las inconsistencias en su relato y la falta de transparencia en su gestión se deben aclarar. `Todo es una locura´ es lo que repite una y otra vez el intendente. Pero lo que realmente es una locura es que trate de desviar la atención cuando él mismo firmaba las resoluciones que autorizaban las transferencias de fondos”, dijo la diputada Johanna Ortega (PPS).

Por su lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) pidió al sector cartista dejar de apoyar al intendente y permitir que un equipo auditor se instale en la Municipalidad de Asunción para saber la situación real de la institución.

“Estamos en una etapa incipiente de la investigación, existen elementos de sospechas suficientes de que esos detergentes no se entregaron. Es una vergüenza que un administrador público se dedique a comprar algo sobrefacturado o algo que no entregó en pandemia, eso no tiene precio. No es la solución de una cabeza por otra cabeza y que se esperen los tres años para cambiarle a Nenecho por otro de la Junta. El problema es endémico. Este señor destruyó la institución, tiene que entrar un grupo de auditores, debe existir voluntad política para saber qué es lo que ocurre en esa institución”, dijo la diputada Vallejo.

Indicó además que los políticos que le siguen protegiendo también tienen la culpa de la escandalosa administración de Nenecho Rodríguez.

En tanto que, el diputado Raúl Benítez (PEN) manifestó que el intendente Rodríguez es el modelo perfecto del “cartismo” que avasalla todo.

“Nenecho es el perfecto representante del modelo cartista, donde lo público se vuelve propio, donde el bien de uno o de una pareja está sobre el bien común, donde la protección y el silencio cómplice son patas fundamentales de su gestión, donde destrozar las instituciones no importa cuando se protegen entre ellos”, sentenció Benítez.