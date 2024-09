Tren de cercanías: recuerdan que proyecto estuvo torcido desde el principio

El anuncio de Fepasa de la cancelación del proyecto conjunto con Corea del Sur para la construcción del tren de cercanías que uniría Asunción con Ypacaraí volvió a reflotar las críticas que se hizo al plan desde el inicio de su tratamiento en el Congreso.

Uno de los que recordó las críticas que se hicieron al polémico proyecto aún durante el periodo parlamentario anterior, fue el exsenador Stephan Rasmussen, quien publicó en la red social X sus declaraciones durante una sesión de diciembre de 2022.

“Pasaron casi 2 años y lastimosamente el tiempo nos dio la razón”, dijo el ex legislador en un posteo en el que compartía sus declaraciones de aquella época, en la que reconocía la necesidad urgente del tren de cercanías, aunque criticaba la forma en la que se estaba aprobando.

“Hacemos una adjudicación directa a un consorcio que no existe, aprobando un contrato que no está redactado. Este proyecto se cocinó en otro lado, hay demasiados intereses direccionados”, dijo el exsenador entonces.

“Estamos aprobando un mamotreto”, advertía Rasmussen

En aquella sesión, el entonces senador por Patria Querida Stephan Rasmussen ya advertía a sus colegas que lo que se estaba aprobando era un “mamotreto” y explicaba los motivos por los que sería un riesgo para el país.

“Vamos a dar una concesión por cuarenta años (finalmente fue por 30) a un consorcio que no existe, aprobando un contrato que no está redactado, porque esto ya está todo aprobado, no es que se dice ‘va a pasar de vuelta por el Congreso’”, criticaba.

“Si hoy esto sale y finalmente el Ejecutivo promulga como ley, le dimos una carta en blanco a no sabemos quién. No sabemos las condiciones, el precio, los requisitos. Es como firmar un contrato de préstamo sin saber el monto, la garantía, el interés, ni nada”, agregaba.

“Cuando venga el ministro de Obras Públicas o el presidente de Fepasa y diga en base a esta ley yo firmé un contrato y el Estado ahora está obligado a cumplirlo porque ustedes por ley me autorizaron a hacerlo”, había reclamado entonces.