Sugestivo privilegio en el pago de bonificaciones en Fuerzas Armadas

Bonificaciones por exposición al peligro de 40% de su sueldo básico están percibiendo varios integrantes de las Fuerzas Militares que en la actualidad están cumpliendo tareas meramente administrativas. Así lo revelan registros a los que accedió nuestro diario.

Los datos encontrados muestran una aparente selectividad con relación a esta asignación, atendiendo que el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación de este año efectivamente estableció el pago de la bonificación por exposición al peligro de hasta el 40% para el personal militar en actividad.

No obstante, una orden especial del 30 de enero de 2024 señala que la prioridad en el 40% sería el personal que presta servicio en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) o comúnmente conocida como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), mientras que el restante debía cobrar ese beneficio de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Actualmente –según las verificaciones– gran parte del personal militar que no está en el CODI percibe SOLO entre el 16% y 18% de su sueldo básico como bonificación por exposición al peligro. Sin embargo, existe al menos cincuenta personas que gozarían de privilegios y consiguen COBRAR el 40% pese a cumplir tareas administrativas.

Un listado parcial elaborado por ABC (ver info) evidencia que los privilegiados están en su mayoría en el Centro Financiero Nº 2 dependiente del Comando del Ejército. Aparece personal que está, por ejemplo, en áreas como patrimonio, secretaría general, informática, recursos humanos y Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

Otros beneficiados con el alto porcentaje en bonificación por exposición al peligro ocupan cargos de directores. Figuran para ejemplo el general Alfredo Grance, coronel Hugo Martínez y coronel Carlos Martínez.

El primero aparece como titular de la Dirección de Inspectoría General de las Fuerzas Armadas (Dingefan), el segundo como director de Administración y Finanzas del Ministerio Defensa Nacional (MDN) y el tercero como director del Centro Financiero Nº 2, respectivamente.

El alto porcentaje posibilita a los “privilegiados” acceder a abultadas remuneraciones globales al mes, entre G. 24 millones y 37 millones, según los datos.

“La verdad que eso está mal”, dice ministro

El ministro de Defensa Nacional (MDN), Óscar González, expresó ayer su sorpresa sobre estos pagos selectivos en cuanto al porcentaje por bonificación por exposición al peligro dentro de las FF. AA. Dijo que está muy mal que se esté priorizando a personal administrativo. “La verdad que eso está mal. Está muy mal. El personal administrativo no tiene por qué cobrar esa diferencia”, señaló.

Confirmó que efectivamente existe una orden especial que establecía como prioridad para el cobro de la bonificación por exposición al peligro al personal del CODI, como también aquellos que cubren penitenciarías, por ejemplo, y están arriesgando sus vidas. No obstante, González no recordaba el porcentaje establecido para los pagos.

González señaló que esta práctica hay que corregir porque no corresponde y prometió hacer las verificaciones. El ministro de Defensa comentó que nunca todo el personal militar podrá cobrar el 40% de bonificación por exposición al peligro, por eso la prioridad son el CODI y personal en servicio que arriesga su vida.