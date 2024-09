Opositores no accedieron a modificaciones de Peña a la ley anti-ONG

Luego de que el Poder Ejecutivo devolvió el proyecto de ley “Que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro”, con tres importantes modificaciones, el diputado Raúl Benítez, exintegrante del Partido Encuentro Nacional (PEN), denunció que todavía no accedieron al documento.

“Faltando horas para la sesión en diputados, NO tenemos ninguna información respecto a las modificaciones que propone el ejecutivo en la ley contra las organizaciones. La comisión de cuentas y CONTROL, no ha recibido nada nuevo. Yo imagino que estará en el ánimo de los colegas posponer el tema una semana más, teniendo en cuenta que NO se compartió documento alguno”, escribió en su cuenta de X.

El polémico proyecto de ley será tratado mañana a la mañana por dos comisiones, las cuales elevarán su dictamen para la sesión ordinaria, en la que la propuesta figura en el punto número uno del orden del día, según dijo el diputado colorado, Hugo Meza.

El oficialista contó que las modificaciones que realizó el Poder Ejecutivo al proyecto son tres, como los sujetos obligados, las multas (las cuales fueron eliminadas en su mayoría) y las sanciones.



Ley anti-ONG tiene sanción ficta

El proyecto de ley cuenta además con sanción ficta en caso de que no sea tratada por las cámaras del Poder Legislativo la próxima semana, por lo que de retrasar su tratamiento, la misma quedaría sin las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.