Fiscal tuvo una inusual velocidad para desestimar denuncia contra Cantero

El 18 de marzo de 2024, pocos días después de darse a conocer los escandalosos chats que habrían sido entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar -abogado del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes-, el agente anticorrupción Néstor Coronel recepcionó la denuncia por supuesto prevaricato y persecución de inocentes. El 26 de setiembre de 2024, luego de escasos SEIS meses, Coronel, sugestivamente, pidió de nuevo la desestimación a pesar de la gravedad de los hechos.

Lea más: Circuito cerrado en la sede del fiscal Aldo Cantero no funciona “hace años”

La denuncia contra Cantero había sido presentada por el expresidente Mario Abdo Benítez y los exintegrantes de su gobierno: Carlos Arregui, René Fernández, Mauricio Espínola -actual diputado colorado- y Arnaldo Giuzzio. Todos estos fueron imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti por la presunta filtración de datos de inteligencia financiera en los cuales Horacio Cartes aparecía como parte de una supuesta red dedicada presumiblemente al lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.

Los denunciantes, entre otras cosas, pedían al Ministerio Público investigar la veracidad de las supuestas comunicaciones, atendiendo que el fiscal Cantero prácticamente cumplía órdenes del abogado de Cartes. A esto se suma que existía un intercambio de documentación de la carpeta investigativa en donde incluso existen sospechas de modificaciones de testificales a medida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tal es el caso de un mensaje supuestamente enviado el 4 de octubre de 2023 por Pedro Ovelar al fiscal Aldo Cantero y en el cual le pide agregar: “aquello que no se escribió” a la aparente declaración del comisario Luis López.

El fiscal Cantero, según esas conversaciones, seguía todas las instrucciones y fungía como una especie de secretario. Al punto en que en otro de los chats filtrados el representante del Ministerio Público le dice al abogado que Cartes: “Para q le comentes al sr.”

Emitiendo así un informe sobre el avance de una pesquisa.

Lo cierto es que el fiscal Coronel no desmintió, como tampoco confirmó, la veracidad de los mensajes al cerrar la investigación que abrió a sus colegas Cantero y Grisetti. Coronel, a partir de la presentación de la denuncia, solo imprimió una llamativa rapidez para desestimar en cuestión de SEIS MESES este caso, con el argumento de que los chats, en caso de que sean ciertos, no fueron condicionantes para la imputación de Abdo Benítez y los ex altos funcionarios de su gobierno.

“Se vislumbra, que parte de los antecedentes que fueron expuestos por los denunciantes guardan relación a intercambios de mensajes que, si es que existieron entre el abogado y un agente fiscal (Aldo Cantero) que formaba parte del equipo de trabajo, no fueron condicionantes o habrían impetrado de alguna manera en todos los miembros para concluir que se encontraban ante un hecho penalmente relevante que merecía la presentación del acta de imputación...”, argumenta Coronel.

Reuniones “a ciegas”

Los chats filtrados revelan que Ovelar, o algún enviado suyo, visitaba en forma reiterativa al fiscal Cantero. Incluso, existe una conversación que sería del 1 de setiembre de 2023 en la cual Ovelar dice: “Importante que hablemos. Si están todos los fiscales mejor. O hacemos una previa vos y yo y luego con ellos. Cómo vos digas nomas”.

Lea más: Fiscal ni investigó veracidad de chats entre fiscal y abogado de HC

Sin embargo, el fiscal Néstor Coronel dice en su pedido de desestimación que el circuito cerrado de la sede donde Aldo Cantero hace oficina y donde habría concretado los encuentros, están sin funcionamiento “desde hace varios años”.

“Es un blanqueador”, dice exministro

Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante el gobierno de Abdo Benítez e imputado por la supuesta filtración de datos sobre Cartes, calificó ayer como un remedo de investigación el pedido de desestimación presentado por el fiscal Néstor Coronel. “Lamentable el escrito que presentó. Se nota que no tuvo la menor intención de llegar a esclarecer qué realmente ocurrió porque ni siquiera incautó el teléfono de Aldo Cantero, lo que era la prueba principal”, indicó.

Señaló que es una parodia lo que hizo el fiscal Coronel y trata de convencer que investigó. “En realidad, no investigó absolutamente nada. Es una vergüenza lo que hizo Néstor Coronel y uno siente tanta impotencia porque habíamos pedido el apartamiento por la falta de confianza en su persona y no nos concedieron”, puntualizó.

Dijo que esta presentación confirman la hipótesis de que el fiscal Coronel es un fiscal blanqueador. “Néstor Coronel es un fiscal blanqueador, se presta para los grupos de poder, esa es la realidad”, declaró.

Acotó que, como denunciantes, habían solicitado copia de la carpeta de investigación sobre la supuesta causa contra Aldo Cantero, pero simplemente les negaron todo acceso. “Mintió Néstor Coronel y les hizo mentir a sus asistentes y secretarios fiscales, porque eso les hacía decir. Y nunca estaba, nunca estaba para nosotros”, expresó.

Calificó como una burla el informe en el cual dice que no funcionan las cámaras de circuito cerrado de la oficina del fiscal Cantero. “Es una burla eso, si ellos creen que nosotros podemos llegar a creernos esa historia, están muy equivocados. Hay una presunción altísima de que ocultaron las evidencias”, añadió Arregui.