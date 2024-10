Diputados cartistas evitan pedido de informes al JEM en caso fiscales Cantero y Grisetti

Los diputados abdistas Roberto González y Mauricio Espínola, la diputada Johanna Ortega (PPS) y el diputado Rubén Benítez (exPEN) presentaron un pedido de informe al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para conocer el proceder sobre el enjuiciamiento a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes habían imputado al expresidente Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete.

El informe en específico se centró en la filtración de chat entre el fiscal Aldo Cantero y un abogado allegado al expresidente Horacio Cartes. Sin embargo, una vez más, el pedido de transparencia no tuvo eco favorable debido a que el sector cartista bloqueó y solicitó sea enviado a comisión.

El diputado Roberto González indicó que el actuar de los fiscales Cantero y Grisetti fue un montaje por lo cual se debe conocer a cabalidad sus actuaciones y pidió se pueda conocer si existió en el JEM un seguimiento al pedido del ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Jurado, Manuel Ramírez Candia, realizado el 19 de marzo con relación al enjuiciamiento de oficio a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

Asimismo, el diputado Raúl Benítez (ex PEN) solicitó un poco de seriedad y altura a sus colegas en el manejo de la justicia en el país.

“Pedimos a los colegas tener seriedad y altura para tocar un tema sensible para la ciudadanía. La Fiscalía no puede ser selectiva con nadie, no tiene que depender de ese poder político para inclinar ese lado la balanza”, cuestionó el legislador.

Cartistas mocionaron por envío a comisiones

Sin embargo, el cartista José Rodríguez mocionó que vaya a comisión y fue secundado por el también cartista Derlis Rodríguez.

“Ese pedido es ilegal. Estamos muy acostrumbrados a perseguir la ilegalidad con la ilegalidad cuando nos va a convenir políticamente. El garrote se mira si está mal depende de quién lo usa nomás”, justificó el cartista para evitar que el pedido sea tratado sobre tablas.

El pedido de informe quería conocer si el JEM dio tratamiento de la moción del doctor Ramírez Candia con relación al enjuiciamiento de oficio de Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, decisión adoptada y una copia del legajo y sus antecedentes. Esta no es la primera vez que el sector cartista evita un pedido al JEM.