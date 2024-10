Patoteando y atropellando, cartistas aprueban proyecto para “impunidad exprés”

La Cámara de Diputados dio media sanción y remitió al Senado el proyecto de ley “que modifica los artículos 6, 136 y 305 de Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal (inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación)”, que fue advertido como un “ley de impunidad” por los opositores. Los cartistas primeramente quisieron intentar justificar la iniciativa, pero ante los fuertes argumentos de los parlamentarios críticos, apelaron a los gritos y las patoteadas principalmente de parte del senador colorado oficialista Jatar Fernández (ex Cruzada Nacional) y el cartista Yamil Esgaib. Lo más grave es que de promulgarse, la ley será de aplicación retroactiva porque beneficiará al encausado.

Admitiendo la falta de cifras específicas de cuantas causas quedarían impunes y con el solo argumento de que supuestamente pretendían reducir la mora judicial, el diputado cartista Derlis Rodríguez trató de defender su proyecto. Los colorados Jatar Fernández y Santiago Benítez, apelaron más bien a un discurso “emotivo”, diciendo que supuestamente “es mejor un criminal libre que un inocente en la cárcel”.

Oposición denuncia ley de impunidad: “Las calles se llenarán de delincuentes”

“Sí, vamos a tener las cárceles más vacías, pero también vamos a tener las calles inundadas de delincuentes de todo tipo”, les respondió la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

“Esta es una ley de impunidad. Acá son todos muy guapos para defenderle gua’u a los inocentes, pero no se están nombrando a todos los narcotraficantes, correligionarios, amigos y sponsor narcotraficante que van a ser liberados. Y no es solamente el crimen organizado, vamos a dejar de mentirle a la gente, a ser falsos profetas de defensores gua’u. ¿Cuál es el objetivo de esto sin tener estadísticas reales? Y no solamente en el crimen organizado, sino en crimen común, asesinos van a ser beneficiados”, alertó Vallejo.

Esta iniciativa había sido rechazada ampliamente en audiencia pública por parte de gremios de magistrados, fiscales y abogados particulares, alertando justamente que promovería la impunidad, sobre todo en casos complejos. Sin embargo, el cartismo terminó una vez más imponiendo a la fuerza su mayoría matemática, con lo cual logró que la Cámara Baja apruebe ayer.

El proyecto en cuestión reduce los plazos procesales, facilitando la impunidad mediante “chicanas”. Uno de los puntos más graves establece que en 90 días la Fiscalía debe imputar, de lo contrario, se desestima una denuncia, situación que beneficiaría a las cinco causas investigadas a Horacio Cartes, incluyendo el caso en nuestro país del asesinato del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.

“Acá (en la Cámara Baja) hay gente que pronto debe ser imputada, por eso establecen la desestimación en 90 días, entonces recusamos al fiscal, a otro fiscal y otro fiscal, entonces van a poder pedir: ‘Señor Juez, por favor desestime la causa’. ¡Vamos na!”, insistió Vallejo, que refutó parte de los argumentos expuestos por el proyectista, diputado cartista Derlis Rodríguez.

Rodríguez había dicho que supuestamente era suficiente un plazo de 90 días para imputar o desestimar una denuncia, ya que supuestamente en tres meses un fiscal era capaz de ver si existen o no elementos ni siquiera probatorios, sino simplemente “de convicción” para imputar.

Esto le reprochó duramente Vallejo, ya que su planteamiento es mucho más grave. “El Código (Procesal Penal) dice que tenés que tener elementos básicos para imputar... Peor todavía, primero imputamos y después vemos para no desestimar. Una locura es esto Presidente (dirigiéndose al titular de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre). Ahí no hay ninguna garantía para un ciudadano. Esto no tiene criterio técnico”, insistió.

Los diputados Raúl Benítez (ex PEN y ahora independiente) y Vallejo fueron interrumpidos en su alocución por los cuestionados “Oso” Fernández y Esgaib. Jatar incluso a los gritos le calificó de “imbécil” a su colega Benítez y le interrumpió durante su exposición de motivos.